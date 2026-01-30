เอส เอฟ และ เอไอเอ เปิด “AIA LOUNGE” สาขาที่ 2 ให้บริการ Smart Service Flow ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ร่วมกับ เอไอเอ ประเทศไทย โดย รพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจ เพื่อยกระดับการดูแล และการให้บริการลูกค้าของ เอส เอฟ และ เอไอเอ ผ่านบริการแบบ Smart Service Flow โดยเปิดพื้นที่โซน “AIA LOUNGE” เป็นสาขาที่ 2 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว เลาจน์พักคอย ที่ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการโรงภาพยนตร์ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ ควบคู่กับการจัดแคมเปญพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ คลับ และเอไอเอ ไวทัลลิตี้ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์มากมาย ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ
สุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอส เอฟ มุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ผ่านการให้บริการและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์คนทุกกลุ่ม ทุกไลฟ์สไตล์ โดยได้ร่วมมืออีกครั้งกับ เอไอเอ เพื่อยกระดับการให้บริการผ่าน ‘AIA LOUNGE’ เป็นสาขาที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จในการร่วมพัฒนา AIA LOUNGE แห่งแรก ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ส่วนสาขาใหม่ล่าสุด จะตั้งอยู่ที่ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในการชมภาพยนตร์ให้แก่ลูกค้าของ เอส เอฟ และ เอไอเอ ทั้งจุดพักคอยที่มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงโปรโมชั่น และสิทธิพิเศษต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี”
ด้าน รพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “เอไอเอ เล็งเห็นถึงศักยภาพของโรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่มีความโดดเด่นในการให้บริการ และยังมีที่ตั้งของสาขาที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ซึ่งจากผลตอบรับที่ดีของการให้บริการ AIA LOUNGE ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้เรามั่นใจ ในการต่อยอดความร่วมมือสู่การเปิด AIA LOUNGE สาขาที่ 2 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยลูกค้าเอไอเอ เพรสทีจ คลับ สามารถรับฟรี Popcorn Mini Set (ป๊อปคอร์นขนาด 46 ออนซ์ พร้อมน้ำดื่มหรือน้ำอัดลมกระป๋อง) เดือนละ 1 สิทธิ์ ส่วนลูกค้าเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ก็สามารถเลือกรับเครื่องดื่ม (น้ำดื่มหรือน้ำอัดลมกระป๋อง) ได้ฟรี เดือนละ 1 สิทธิ์ ที่ AIA LOUNGE ณ โรงภาพยนตร์ ทั้ง 2 สาขา นอกจากนี้ ลูกค้าเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส ยังสามารถใช้คะแนนหรือร่วมกิจกรรมชาเลนจ์ตามเงื่อนไข เพื่อรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรี เพิ่มเติมได้อีกด้วย ถือเป็นความมุ่งมั่นของเอไอเอ ที่ต้องการส่งต่อการมีสุขภาพกายและใจที่ดีให้กับคนไทย เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”
ลูกค้า เอส เอฟ และ เอไอเอ สามารถใช้บริการ “AIA LOUNGE” ได้ ที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า เซ็นทรัล ลาดพร้าว และ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com รวมถึงสอบถามรายละเอียดได้ผ่านโซเชียลมีเดีย #SFcinema