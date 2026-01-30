“หนูนา” โต้ อย่าอ้างรักในหลวงโยงเลือกพรรค หลังอดีตหมอเหลืองจัด-นกหวีด ประกาศหนุนส้ม

ดราม่าการเมืองร้อนในโลกออนไลน์ หลังแพทย์รายหนึ่งเปิดใจเปลี่ยนจุดยืนทางการเมืองจากอดีตผู้สนับสนุนการชุมนุม กปปส. สู่การประกาศสนับสนุนพรรคสีส้ม ขณะที่ “หนูนา กัญจนา ศิลปอาชา” ออกมาโพสต์โต้ ระบุการเลือกพรรคการเมืองเป็นสิทธิ์ แต่ไม่ควรอ้างความจงรักภักดีต่อสถาบันควบคู่ไปด้วย
วันนี้ (30 ม.ค.) เกิดกระแสถกเถียงในโลกออนไลน์ หลัง นพ.สุรเวช ออกมาโพสต์เปิดใจถึงประสบการณ์ทางการเมืองตลอดช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เคยร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองและสนับสนุนการรัฐประหาร เนื่องจากเชื่อในแนวคิดเรื่อง “คนดี” เข้าบริหารประเทศ
อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวระบุว่าภายหลังได้มองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบการเมืองไทย โดยเฉพาะการสืบทอดอำนาจและปัญหาคอร์รัปชันที่ฝังรากลึก จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด และประกาศสนับสนุนพรรคการเมืองที่เสนอแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและปรับโครงสร้างประเทศให้ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
ต่อมาในวันเดียวกัน นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าว โดยระบุว่าปกติไม่ค่อยแสดงความเห็นทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดีย แต่ครั้งนี้รู้สึกจำเป็นต้องแสดงจุดยืน
โดยระบุว่า การเลือกพรรคการเมืองเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคล ไม่มีใครควรก้าวก่าย แต่ไม่เห็นด้วยกับการนำความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเชื่อมโยงกับการเลือกสนับสนุนพรรคการเมือง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าบุคคลบางส่วนในพรรคดังกล่าวเคยมีการแสดงความเห็นที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบัน
โพสต์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์ โดยมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองที่ยังคงเป็นประเด็นอ่อนไหวในสังคมไทย
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อเนื่อง โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้การถกเถียงอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและเคารพความเห็นต่างในสังคมประชาธิปไตย.