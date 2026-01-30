ระทึกช่องอานม้า! ไฟไหม้หน้าแนวลามบึ้มระเบิดตกค้าง ทหารไทยเจ็บ 2 นาย "กังฟู พรรคไทรวมพลัง" รุดเยี่ยม รพ.น้ำยืน ประสานรถน้ำคุมเข้มสถานการณ์แนวรบ
วันที่ 30 ม.ค. 69 นาย วสวรรธน์ พวงพรศรี หัวหน้าพรรคไทรวมพลัง โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กเพจ “กังฟู - วสวรรธน์ พวงพรศรี Wasawat Poungponsri” พร้อมเช็กอินอยู่ที่ โรงพยาบาลน้ำยืน-ฉุกเฉิน
โดยระบุข้อความว่า “วันนี้บ่ายโมงเกิดเหตุไฟไหม้หน้าแนวรบช่องอานม้า บริเวณบ่อนไก่ ไฟไหม้บริเวณหน้าผา ลูกระเบิดที่ตกค้างถูกไฟไหม้นอกรั้วลวดหนาม ทำให้เกิดการระเบิด สะเก็ดถูกทหารไทยบาดเจ็บ 2 นาย เบื้องต้นเฝ้าดูอาการ หากยังไม่ดีขึ้นส่งเข้าเมืองอุบลฯ ครับ”
“ตอนนี้ผมประสานในเทศบาลโซง เอารถน้ำไปคอยเฝ้าระวังหากอากาศแห้งแล้วเกิดไฟไหม้ครับ ขอบพระคุณทางท่านนายกเทศมนตรี สา สีลากุล ขอบพระคุณผอ.โรงพยาบาลน้ำยืน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ #เสียงจากคนชายแดน”
ก่อนที่ต่อมา นาย วสวรรธน์ จะโพสต์ข้อความอีกว่า “เวลา 13.00 น. ไฟไหม้ป่านอกรั้วลวดนาม ช่องอานม้า ทำให้ระเบิดที่ตกค้างเกิดการระเบิด ทหารบาดเจ็บ 2 นาย ร้อย.ร.142 พัน.ร.14 พลฯ วีระศักดิ์ กันหาเรือง ถูกแรงอัด หมดสติ จ.ส.ท.ธรรมรัตน์ คล้ายทิพย์ ถูกแรงอัด หมดสติมีสะเก็ดเข้าที่ลำคอ ขอให้ปลอดภัย”
