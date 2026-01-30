หมอสูติฯ เผยวิกฤต! “มดลูกแตก” อันตรายถึงชีวิตทั้งแม่และลูก

หมอสูติฯ เผยเบื้องหลังภาวะ “มดลูกแตก” ภัยเงียบที่มากับแผลผ่าตัดซ้ำ ชี้ชัดสถิติสุดอันตราย 100 คน เจอได้ถึง 4 คน
วันนี้ (30 ม.ค.) เฟซบุ๊ก ”Rusleena Tohadam" ได้ออกมาโพสต์อธิบายถึงภาวะอันตรายเกี่ยวกับ "มดลูกแตก" (Uterine Rupture) โดยระบุว่า “จากข่าว ลูกคุณหลุยส์ สก๊อต ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ มันเศร้ามากๆ
"มดลูกแตก uterine rupture"
ในฐานะหมอสูติฯ ในการทำงานทั่วไป ประจำๆ ก็บอกอยู่เสมอ ผ่าหลายครั้งจะเสี่ยงภาวะนี้ เคยเจอสมัยเทรน ถูกรีเฟอร์มา CPR หลายรอบ และก็ เสียคู่ มันเศร้าและน่ากลัวมากจริงๆ ค่ะ
ใดๆ เวลามีแผลผ่าตัดบนมดลูก จะเกิดได้ ไม่ว่าผ่าหลายครั้ง หรือ ผ่าเนื้องอกมาก่อน ถ้าไม่เคยมีแผลบนมดลูกเกิดยากหน่อย เคสดัน กดแรงตอนเบ่ง หรือคลอดยาก คลอดติดนาน คลอดที่บ้านก็เกิดได้เช่นกันค่ะ
เคสนี้ ถือว่า เก่งนะคะ อย่างน้อยแม่ก็ยังรอด อันนี้คือยากจริง ที่จะรักษาให้รอดได้ทั้งคู่ ( คุณนุ่น แฟนคุณหลุยส์ใส่ท่อช่วยหายใจ น้ำท่วมปอด icu 3 วัน ถือว่ายังโชคดีมากๆ เลยค่ะ )
เป็นภาวะนึงที่หมอสูติกลัวมากๆ
โอกาส ความเสี่ยงที่เจอๆ มักเกิดใน แฝด, ผ่าหลายรอบแบบ safeๆ ไม่ควรเกิน3 ถ้ามดลูกบาง ก็ให้หยุดแค่ 2 ประวัติเคยผ่าแล้วมาขอเบ่งคลอด อันนี้ ก็เสี่ยงค่ะ
บ้านเราเจอเรื่องผ่าเยอะ ไม่ยอมทำหมัน ไม่เชื่อ บ่อยมากจนหนักใจ ต้องให้เซ็นบ่อยๆ พร้อมญาติรับทราบความเสี่ยง ต้องอธิบาย % ที่จะเกิด เช่น คลอดผ่าแล้วเบ่ง ก็อาจเจอแตก 100 คน เจอ 4 คน ญาติบางคนรับความเสี่ยง แต่หมอสูถูกเทรนว่า ไม่อยากเสี่ยงแม้แต่ %เดียว อยากให้ปลอดภัยหมดทุกเคส ได้ลูกกลับบ้านทุกคน
ยังไงก็เชื่อหมอสู แนะนำนะคะ บางทีคนไข้จะคิดว่ากล้าเสี่ยง แม้ %การเกิดไม่มาก แต่ถ้าเกิดจริงๆ อันตราย และถึงชีวิตได้เลยค่ะ
สุดท้ายก็ยังยืนยันเสมอว่า ไม่ใช่ทุกการตั้งครรภ์จะสวยงามและปลอดภัยเสมอไป
ฉนั้น จงรักภรรยาให้เยอะๆ และขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณทีมรักษา ถ้าคุณผ่านสิ่งเหล่านั้นมาด้วยดี
ปล. เครดิตภาพ ให้เข้าใจง่าย จาก google
• การแตก คือ เนื้อมดลูกที่หุ้มเด็ก ฉีกออก เด็กน้ำคร่ำจะทะลุ ออกซึ่งเสียก่อน และแม่จะเสียเลือดเยอะและเร็วมาก กลไกเกิดประมาณนี้ค่ะ“