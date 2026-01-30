“วัน อยู่บำรุง” โพสต์เดือดเตือนสติกลางดราม่าโซเชียลฯ หลังปมโพสต์ดูถูกคนเห็นต่างการเมือง

ดราม่าการเมืองออนไลน์ยังร้อนแรง หลัง “ดิว วีรวัฒน์” โพสต์ข้อความพาดพิงผู้ไม่สนับสนุนพรรคประชาชน จนถูกวิจารณ์หนัก ล่าสุด “วัน อยู่บำรุง” โพสต์ข้อความสั้นแต่แรง เตือนเรื่องการดูถูกผู้อื่น จนถูกแชร์ต่อในโลกออนไลน์จำนวนมาก
กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลฯ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากกรณีที่ ดิว วีรวัฒน์ บุตรชายของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตแกนนำพรรคไทยรักไทย ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประชาชนที่ไม่สนับสนุนพรรคประชาชนว่า “ส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนอยู่” พร้อมถ้อยคำเพิ่มเติมที่ถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นผู้เห็นต่างทางการเมือง ส่งผลให้เกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมออนไลน์
ต่อมาในวันนี้ (30 ม.ค. 2569) เฟซบุ๊กของ วัน อยู่บำรุง นักการเมืองชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ แต่ได้รับความสนใจอย่างมาก ระบุว่า “รวยได้ก็ร่วงได้ อย่าปากหมา ดูถูกคน”
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวถูกแชร์ต่อจำนวนมาก พร้อมมีผู้ใช้งานจำนวนหนึ่งมองว่าเป็นการเตือนสติผู้ที่ใช้คำพูดดูถูกผู้อื่นในสังคม ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นการสะท้อนบรรยากาศความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังคงรุนแรงบนโลกออนไลน์
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงถูกถกเถียงอย่างต่อเนื่อง โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองควรอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อลดความขัดแย้งในสังคมไทย.