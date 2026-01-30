เปิดโพสต์สุดซึ้ง! ภรรยานักบิน AT-6 ลาจากคู่ชีวิต "ขับเครื่องบินให้มีความสุขนะ...ไม่ต้องห่วงทางนี้"

ภรรยา “น.ต.สมัชชา” โพสต์อาลัยหลังสูญเสียสามีขณะปฏิบัติหน้าที่เครื่องบินทหารตกที่จอมทอง ยันเชื่อมั่นสามีทำดีที่สุดแล้วจนวินาทีสุดท้าย แม้การเดินทางครั้งนี้จะไกลกว่าทุกครั้ง พร้อมเผยคำสัญญา "ลูกของเราเกิดปีม้าแน่นอน"
จากกรณีเกิดเหตุสลด เครื่องบินทหาร รุ่น AT-6 ตกพื้นที่บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิต 2 รายในขณะปฏิบัติหน้าที่ 1. นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ (ครูการบิน) นักบินที่ 1 และ เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินที่ 2
ล่าสุดวันนี้ (30 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “Pemika Pear" ซึ่งเป็นภรรยานาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ (ครูการบิน) ได้ออกมาโพสต์อาลัยถึงสามีที่จากไป โดยระบุว่า ”29 January 2026 กว่าจะได้เจอความรักที่ดี ไม่กี่ปีก็ต้องเสียไป
สำหรับแพร พี่บอมคือคนที่เข้ามาในวันที่แพรถูกคนอื่นด้อยค่า
สำหรับแพร พี่บอมทำให้แพรเห็นค่าและภูมิใจในตัวเอง
สำหรับแพร พี่บอมเป็นมากกว่าคู่ชีวิต เป็นเพื่อนสนิท เป็นคู่ปรับ และเป็นสมัชชาสามขวบคอยแหย่ให้แพรของขึ้น
สำหรับพี่บอม การตื่นเช้าในทุกๆ วันเพื่อไปขับเครื่องบินเป็นสิ่งที่พี่บอมรักที่สุด
สำหรับพี่บอม การเป็นครูการบินได้สั่งสอนศิษย์เป็นสิ่งที่พี่บอมชอบ
สำหรับพี่บอม ศิษย์ทุกคนคือลูกที่พี่บอมรักและภูมิใจ
แพรมั่นใจในตัวพี่บอม และเชื่อว่าเหตุการณ์นี้พี่บอมทำดีที่สุดแล้ว ไฟลต์สุดท้ายนี้เดินทางไกลหน่อยนะคะ พี่บอมไม่ต้องห่วงอะไรทางนี้เลยแพรเก่งมากๆ พี่รู้ดี ขับเครื่องบินให้มีความสุขนะคะ ความต้องการสุดท้ายของพี่ แพรจะทำมันให้ดีที่สุด…ลูกของเราเกิดปีม้าแน่นอน แพรรักพี่นะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะ”