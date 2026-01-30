"ดร.อานนท์" ฟาด "ดิว วีรวัฒน์" ถ้าพ่อไม่ช่วยนักการเมืองโกงภาษีจะรวยด้วยตัวเองได้ไหม?

"ดิว วีรวัฒน์" ลูก "สุวรรณ วลัยเสถียร" โพสต์เหยียดคนเห็นต่างทางการเมืองว่า "คนที่ไม่ชอบส้มส่วนใหญ่ คือ แก่แล้วยังจนอยู่ แถมโง่" ด้าน "ดร.อานนท์" ย้อนเจ็บถ้าพ่อไม่รับใช้นักการเมืองช่วยโกงภาษี มันจะรวยด้วยตัวเองได้ไหมหนอ?
จากกรณี ดิว-วีรวัฒน์ วลัยเสถียร มหาเศรษฐีนักลงทุน ทายาทของ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตที่ปรึกษาการเงิน-กฎหมาย ของทักษิณ ชินวัตร กรณีหุ้นชินคอร์ป ได้โพสต์เหน็บแนมคนเห็นต่างทางการเมืองว่า ...
"ผมเข้าไปดูโปรไฟล์คนที่ไม่ชอบส้มส่วนใหญ่ คือ แก่แล้วยังจนอยู่" ... "เพิ่มโง่ให้อีกอย่าง"
จากนั้นไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ก็ได้โพสต์อีกว่า "โพสต์เดียว สลิ่มแม่ง ดิ้นไปครึ่งประเทศ"
ล่าสุดวันนี้ (30 ม.ค. 2569) รศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ว่า "ถ้าพ่อมันไม่รับใช้นักการเมืองช่วยโกงภาษี มันจะรวยด้วยตัวเองได้ไหมหนอ ถ้ารวยมาด้วยตัวเอง แบบ อิ้อจื่อเหลียง ดร. เทียม โชควัฒนา ธนินทร์ เจียรวนนท์ เจริญ สิริวัฒนภักดี ผมถึงจะยอมรับว่ารวยด้วยความสามารถนะครับ พ่อรวยสอนลูกเหยียดคนจนคนแก่อย่างนั้นหรือ?"