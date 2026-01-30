"ดิว" ลูกชาย ดร.สุวรรณ ชี้คนไม่ชอบพรรคประชาชนส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนอยู่ เพิ่มโง่ให้อีกอย่าง

วิจารณ์สนั่น ดิว วีรวัฒน์ ลูกชาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตแกนนำไทยรักไทย โพสต์ข้อความ คนไม่ชอบพรรคประชาชน ส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนอยู่ เพิ่มโง่ให้อีกอย่าง ก่อนหน้านี้เคยอวยธนาธร รวยแล้วไม่โกง
วันนี้ (30 ม.ค.) บนโซเชียลฯ วิจารณ์กรณีที่เฟซบุ๊ก Viravat Dew ของนายวีรวัฒน์ วลัยเสถียร หรือดิว บุตรชาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อดีตกรรมการบริหารชุดแรกของพรรคไทยรักไทย โพสต์ข้อความระบุว่า "ผมเข้าไปดูโปรไฟล์คนที่ไม่ชอบส้ม (พรรคประชาชน) ส่วนใหญ่คือแก่แล้วยังจนอยู่" และคอมเมนต์อีกว่า "เพิ่มโง่ให้อีกอย่าง"
ก่อนหน้านี้ นายวีรวัฒน์ หรือดิว เคยกล่าวในรายการ FUTURE OF THAILAND ของ พอล ภัทรพล ศิลปาจารย์ ระบุว่า "ต้องคิดว่าทำไมคนอย่างเขา (ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคประชาชน) คน Level เขาถึงลงมาทำเรื่องนี้ (มาเล่นการเมือง) คิดว่าเขาอยากคอร์รัปชันเหรอ? ไม่จำเป็นต้องคอร์รัปชันหรอก ธนาธรอะ รวยจะตาย เผลอๆ คอร์รัปชันยังไม่ได้เงินเท่าตอนนี้เลย"