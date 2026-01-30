"หมอเอก" แฉยับ! รพ. J จัดซื้อ ATK ย้อนหลังภารกิจบุกกรุง พบพิรุธส่อเอื้อประโยชน์-เลี่ยงระเบียบ

"หมอเอก" อดีต กมธ.สาธารณสุข เปิดหลักฐานแฉพฤติการณ์ รพ. J จัดซื้อชุดตรวจ ATK ภารกิจ "บุกกรุง" ย้อนหลัง พบพิรุธซอยงบเลี่ยงอำนาจผู้ว่าฯ แถมยอดจัดซื้อ 4.8 หมื่นชุด สวนทางยอดตรวจจริงแค่ 6 พันราย ล่าสุดเรื่องถึงมือ ป.ป.ช. แล้ว
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อดีตกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่าน "หมอเอก Ekkapob Pianpises" พบพฤติการณ์ที่น่าสงสัยในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ในภารกิจ "บุกกรุง" เมื่อเดือน ก.ค. 2564 โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ปล่อยหลักฐานมาหลายโพสต์.... มาโพสต์นี้เรามาดูพฤติการณ์กันบ้าง
โพสต์นี้ขอใช้ชื่อเล่นของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกันบ้าง จะได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวๆ
.
.
.
ประเด็นแรก น่าจะชัดเจนแล้วว่า ATK ที่ ร.พ. J จัดซื้อตามเอกสารจัดซื้อที่ปรากฏวันที่ในเอกสาร เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2564
เป็น ATK ที่ถูกนำมาใช้ตอน "บุกกรุง" ในเดือน ก.ค. 2564
**** การจัดซื้อ เป็นการจัดซื้อย้อนหลัง
เอาล่ะ.... เข้าใจว่ามีเจตนาดี(มั๊ง) เพราะเห็นสถานการณ์ไม่ดีจึงมีใจอยากช่วยสังคม จึงไปหยิบยืมของจากบริษัทใจดี
.
.
.
อ่อ ในเมื่อเอกสารจัดซื้อระบุว่า ร.พ. J ซื้อ ATK จาก บริษัท N
แสดงว่า ร.พ. J ซึ่งดูสนิทสนมกันดีกับบริษัท N เพราะเห็นมีการค้าขายกันหลายสัญญาก่อนหน้านี้ น่าจะหยิบยืม ATK จากบริษัท N
แต่... บริษัท N ไม่ได้เป็นผู้นำเข้า จึงต้องไปซื้อมาจากผู้นำเข้า
ในเวลานั้นมีบริษัทนำเข้า ATK ยี่ห้อ Standard Q 2 บริษัท คือ บริษัท M และบริษัท R
ซึ่งปกติแล้วบริษัท R ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ มีข้อกำหนดเคร่งครัดจึงไม่น่าจะให้นำ ATK มาใช้ก่อนแล้วเบิกทีหลังได้ ดังนั้นบริษัทนำเข้าที่น่าจะใจดีก็คงจะเป็น บริษัท M
ซึ่งก็คงต้องไปสืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมย้อนไปถึงการนำเข้า การส่งของ การเบิกของออกจากคลัง และใบสั่งสินค้า ใบส่งของระหว่างบริษัท
**** สิ่งที่ต้องตามกันต่อ คือ ตกลงว่า
ร.พ. J เอาชุดตรวจ ATK มาใช้ในการบุกกรุงทั้งหมดเท่าไหร่ ?
เพราะไม่มีการตรวจนับ ไม่มีการตรวจรับของที่เอามาใช้ !!!
เจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับในการ จัดซื้อย้อนหลัง ไม่ได้ไปร่วมบุกกรุงด้วย !!!
มีรายงานว่า ทีม ร.พ. J ทำการตรวจได้ทั้งหมด 6,000 กว่าราย ใน 2 วัน
แต่การจัดซื้อที่ทำรวม 48,000 กว่าชุด อ้างว่าเป็นการจัดซื้อแทน ร.พ. อื่นที่ไปร่วมคัดกรองด้วย ทำแบบนี้ก็ได้หรือ ?!!!
แต่ในเอกสารของกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งถึง กรรมาธิการสาธารณสุข เขียนไว้ว่าแต่ละ รพ. นำ ATK ไปเองนะ ?
.
.
.
เอาน่า... ไม่เป็นไรมั๊ง มันเร่งด่วนแหละใครจะไปทันได้ตรวจนับของ !!!
เสร็จภารกิจ ฮีโร่ แล้วก็ค่อยไปเคลียร์ตัวเลขกัน
แต่..... เสร็จภารกิจตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แล้วทำไมถึงปล่อยเวลาไปถึงตุลาคมถึงจะทำเอกสารจัดซื้อ ?!!!
บริษัทก็ใจดีมากๆ เลยที่ใจเย็นรอได้ ไม่กลัว ร.พ. เบี้ยวหนี้ ?!
*** ตรงนี้สำคัญ
ในเมื่อรอมาหลายเดือนแล้วทำเอกสารจัดซื้อย้อนหลัง มีผีห่าซาตานอะไรมาเข้าสิง ถึงได้ไม่ทำจัดซื้อจัดจ้างรอบเดียว ที่หากทุกอย่างถูกต้องก็เพียงแค่ให้เป้นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม กลัวอะไรหรือ ???
.
.
.
สรุปประเด็น ที่มีเงื่อนงำ
- การเอาของมาใช้ก่อน ไม่มีการตรวจรับ เจ้าหน้าที่ตรวจรับที่แต่งตั้งภายหลังไม่ได้ร่วมคณะบุกกรุงด้วย
- ตัวเลขการตรวจกับจำนวนชุดตรวจที่จัดซื้อ ไม่สอดคล้องกัน
- หลังดำเนินการเสร็จไม่มีการสรุปรายงานต่อ สสจ. และผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีการนำ ATK มาใช้ก่อนทันทีอย่างที่ควรจะเป็น
- จงใจแยกการจัดซื้อทั้งประกาศ และทำสัญญา ทั้งที่มีการใช้ ATK ไปแล้ว ทำไมไม่ดำเนินการในคราวเดียว ซึ่งถ้าวงเงินเกิน 2 ล้านบาท เกินอำนาจจัดซื้อของ ผอ. รพ. ก็ควรส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการจะตรงไปตรงมาไม่มีปัญหา
ทุกคนที่บอกว่า ไอ้หมอเอกมันกลั่นแกล้ง.....
ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ดูเหมือนว่าเรื่องนี้ได้ถูกส่งไปที่ ปปช. โดยองค์การเภสัชกรรมแล้วด้วย "