หมอเด็กตัดพ้อ 10 ปีที่รอคอย วัคซีน IPD ยังไม่ฟรีทั่วไทย ถามงบเลอะเทอะมีเยอะ ทำไมงบช่วยชีวิตเด็กถึงไม่มี?

“หมอจิรรุจน์” โพสต์ระบายความในใจ หลังพบเคสเด็กป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด-ปอดเป็นหนองซ้ำซาก ทั้งที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จี้รัฐหยุดอ้างเรื่องความคุ้มค่า และมองย้อนดูงบประมาณที่ละลายไปกับเรื่องเลอะเทอะ เผย 2 ก.พ.นี้ถึงเวลาชี้ชะตา เด็กไทยจะได้วัคซีน IPD เป็นสิทธิพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. เพจ “หมอจิรรุจน์” ของ นพ.จิรรุจน์ ชมเชย กุมารแพทย์โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ออกมาโพสต์ประเด็นวัคซีน IPD โดยระบุว่า "ผมขอเป็น "แรงสุดท้าย" ที่จะกล่าวเรื่องวัคซีน IPD
ขอแรง คุณพ่อ คุณแม่ ทุกท่านด้วยครับ 2 กุมภาฯ 69 วันชี้ชะตาเรื่องนี้อีกรอบ! "กี่ชีวิตที่ต้องสูญเสีย? กี่ครอบครัวที่ต้องแตกสลาย? เพียงเพราะ 'วัคซีน' ที่ควรจะเป็นสิทธิพื้นฐาน ยังเข้าไม่ถึงเด็กไทยทุกคน"
10 กว่าปีที่รอคอย... กับภาพเดิมๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยน
นี่คือเคสล่าสุด เดือนนี้ ม.ค. 2569 เด็กป่วยจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและมีภาวะปอดบวมและหนองในช่องเยื่อหุ้มปอดจากเชื้อ IPD
สุดท้ายต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อระบายน้ำหนองออกจากปอด
ภาพเอกซเรย์นี้ไม่ใช่แค่ภาพโรค แต่มันคือหยาดน้ำตาของพ่อแม่และความทุกข์ใจของคนเป็นหมอ เชื้อ IPD พรากเอาความสดใสไปจากเด็กไทยคนแล้วคนเล่า ทั้งที่มันเป็นโรคที่ 'ป้องกันได้'
ภาพแบบนี้ คือสิ่งที่ชีวิตของกุมารแพทย์ โดยเฉพาะโรคปอดแบบผมได้พบ "ซ้ำไป ซ้ำมา" นับสิบปี ทั้งที่ "มีวัคซีนลดความรุนแรงได้"
"ช้ำ" ไปกว่านั้น เพื่อนบ้านเรา อย่าง "ลาว" บรรจุวัคซีนนี้ลงใน EPI โปรแกรมประเทศเขา อาจจะร้ายที่ "รายได้ต่ำ" แต่เหตุนี้เขาจึงได้รับการช่วยเหลือจาก Gavi แต่ รัฐบาลเขาเองก็ต้องจ่ายบางส่วนเพื่อให้เด็กๆ ได้รับวัคซีน
หมอเด็กไทย และผู้เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนเรื่องนี้มานานเพียงใด ?
ครูอาจารย์กุมารแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย "ขับเคลื่อนเรื่องนี้มากว่า 10ปี!!"
พ.ศ. 2553 - การพิจารณาความคุ้มค่าครั้งแรก มีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Cost-Utility Analysis) เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โดยผลการศึกษาในขณะนั้นระบุว่าที่ราคาตลาด "วัคซีนยังไม่มีความคุ้มค่าเพียงพอสำหรับการบรรจุในแผนงานระดับชาติ" ... ไม่เป็นไรครับ
พ.ศ. 2564 - โครงการนำร่องในบางพื้นที่ โดยกรมควบคุมโรคได้เริ่มดำเนินโครงการนำร่องให้บริการวัคซีน PCV ในบางจังหวัด เช่น สระแก้ว นครพนม และมหาสารคาม เพื่อประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบในการลดอุบัติการณ์โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน (ALRI) ในเด็ก
พ.ศ. 2567 - มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: ในการประชุมคณะกรรมการฯ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 1/2567 ได้มีการพิจารณาข้อเสนอการบรรจุวัคซีน PCV เป็นสิทธิประโยชน์ และมีการมอบหมายให้จัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดซื้อ... ดูเหมือนมีความหวัง แต่...
แม้บอร์ด สปสช.จะเห็นชอบให้เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในปี 2567 แต่ในระบบงบประมาณภาครัฐ การอนุมัติ "หลักการ" กับการ "โอนเงิน" เพื่อไปจัดซื้อวัคซีนล็อตใหญ่ระดับประเทศนั้นมีระยะเวลาเหลื่อมกัน
กว่าจะผ่านขั้นตอนการต่อรองราคา (ซึ่งวัคซีน PCV มีราคาสูง) และการทำสัญญาจัดซื้อในปริมาณมหาศาลสำหรับเด็กเกิดใหม่ทั่วประเทศ ต้องใช้เวลาเตรียมการข้ามปีงบประมาณครับ
ในช่วงนั้น รัฐบาลจึงยังไม่ได้ปูพรมฉีดฟรีทั่วประเทศทันที แต่ใช้วิธี "นำร่องในพื้นที่เสี่ยงสูง" หรือพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์โรคสูงก่อน (เช่น โครงการที่เริ่มในสระแก้ว นครพนม มหาสารคาม)
จนถึงวันนี้ "ปี 2569" ความพยายามก็ยัง ไม่เป็นผล จากข่าวที่ได้เห็นตามหน้าสื่อ และ เหมือนจะกลับไปนำร่อง ดูก่อนอีก...
10+ ปี ช้าไปไหม กับความสูญเสียที่พวกท่านมองแต่เรื่อง "คุ้มค่าเม็ดเงินลงทุน"
ท่านลองคิดกลับไปไหมว่า "ประเทศเราลงทุนอะไรที่เลอะเทอะ" ไปมากแค่ไหน ทำไมไม่ตั้งคำถาม ???
เคสแบบนี้ที่เห็นไม่ใช่เคสแรก ไม่ใช่เคสเดียว "ผู้กุมงบประมาณ" ได้โปรดลองเดินออกจากหอคอยงาช้าง ไปถามกุมารแพทย์ที่จะทำเวชปฏิบัติ แบบไม่ต้องอ้างงานวิจัย เขาก็จะบอกได้ท่านทันที
ว่าความเสียหายแบบนี้เกิดขึ้นถี่ห่างเพียงใด มีกี่ครอบครัวแล้วที่เข้าไม่ถึงวัคซีนต้องเผชิญไปแล้วเป็นอย่างไร
พอต่อรองจะให้...ทำไมยังต้องนำร่องแล้ว นำร่องอีก ทั้งที่ข้อมูลก็มีพอแล้วครับ
โลกเปลี่ยนไป ประชากรเกิดน้อยลง ท่านอยากให้คนเกิดมากขึ้น แต่สิ่งที่ท่านๆ ทำ "กลับย้อนแย้ง" และตรงข้ามกับสิ่งที่อยากให้เป็น "อย่างสิ้นเชิง"
ความสำคัญที่จะมอบให้เด็กแทบทุกด้าน ของประเทศนี้ ดูเหมือนจะเป็นรูปธรรมเพียงแค่ "เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม" หรือ "งานวันเด็ก" เท่านั้น
หวังว่าข้อความนี้จะส่งถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้คิดทบทวนเรื่องนี้ "อย่างมีมนุษยธรรม" มากกว่าความคุ้มค่าของเม็ดเงินที่ท่านอ้างถึงนะครับ
ขอแรงคุณพ่อ คุณแม่ ทุกท่านด้วยครับ ช่วยกันส่งข้อความให้ถึงคนตัดสินงบด้วยครับ 2 กุมภาฯ 69 วันชี้ชะตาเรื่องนี้อีกรอบ! ครับ"