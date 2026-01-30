"ได้พี่นุ่นกลับมา มีค่าที่สุด" หมอเปิดใจวินาทียื้อชีวิต แบกความเศร้าทำหน้าที่หมอและน้าที่สูญเสียหลาน

หัวใจสลายไม่ต่างกัน! เปิดโพสต์สุดบีบหัวใจจาก นพ.ณัฏฐ์ สูตินรีแพทย์ผู้ดูแลครรภ์ 'นุ่น รมิดา' เผยความรู้สึกในวันที่ต้องทำหน้าที่ทั้งหมอและ 'น้า' ที่สูญเสียหลานไปพร้อมกัน ยอมรับบอบช้ำกันทุกฝ่าย แต่ยืนยันวินาทีวิกฤตต้องกู้ชีวิตแม่ให้ปลอดภัยที่สุด ลั่นการได้พี่นุ่นกลับมาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้ว
จากกรณี “นุ่น - หลุยส์” แถลงร่ำไห้ใจสลาย สูญเสียลูกคนแรกจากภาวะมดลูกแตก ผลพวงผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกเมื่อ 5 ปีก่อน นุ่นเลือดออกในช่องท้องจำนวนมาก เด็กเสียชีวิตในครรภ์ หลังผ่าตัดต้องอยู่ในห้องไอซียู มีภาวะน้ำท่วมปอด เกือบไม่รอดมาให้สัมภาษณ์ตรงนี้ ยังมีหวังเรื่องลูก แต่ขอโฟกัสชีวิตคู่ก่อน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นพ.ณัฏฐ์ เกียรติอภิวสุ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จาก PSW CLINIC BANGKOK ซึ่งเป็นสูตินรีแพทย์ผู้ดูแลครรภ์ของนุ่นมาตั้งแต่แรก โพสต์ภาพเศร้าขณะร่วมแถลงข่าวกับนุ่น และหลุยส์ พร้อมข้อความว่า
"ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ….
คุณแม่ที่ฝากครรภ์ที่ท่านจะรู้ดี… ผมแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวแต่ละบ้าน ในตลอดเวลา 9 เดือน คุณแม่ทุกคนเฝ้ารอ… หมอเองก็เฝ้ารอการเจอไม่ต่างกัน
ในวันนี้ที่ต้องมาสัมภาษณ์ ผมต้องเป็นทั้งหมอ และน้าที่สูญเสียหลานไปในช่วงเวลาเดียวกัน ผมเชื่อว่าทุกคนบอบช้ำ ผมเองก็ไม่ต่างกัน แต่ผมต้องทำทุกอย่างในช่วงเวลานั้นให้ไม่สูญเสียทั้ง 2 ชีวิต การได้พี่นุ่นกลับมา เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดครับ
ปล. ขอบคุณที่สื่อมวลชนทุกท่านมาที่นี่ครับ"
โดย นุ่น รมิดา ก็มาคอมเมนต์ด้วยว่า “น้องทำดีที่สุดแล้ว” ท่ามกลางคอมเมนต์โดยเฉพาะแม่ๆ ในโซเชียลเข้ามาให้กำลังใจนุ่นจำนวนมากด้วย