"ทำไมวันนี้เชียร์สีส้ม?" นพ.สุรเวช อดีตเหลืองจัด-นกหวีด แฉความจริงรัฐบาลทหาร ลั่นเลือกกาส้มขอเปลี่ยนโครงสร้างประเทศ!

เปิดใจอดีต 'เหลืองจัด' สู่กองเชียร์ 'ส้ม!' นพ.สุรเวช โพสต์แชร์บทเรียนชีวิต 10 ปี จากคนเคยลงถนนเป่านกหวีด-หนุนปฎิวัติ เพราะเชื่อในคำว่า 'คนดี' สู่การตาสว่างเห็นความล้มเหลวของระบบสืบทอดอำนาจและคอร์รัปชันที่ฝังราก ลั่นประเทศไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนโครงสร้าง กาส้มรอบนี้เพื่อรัฐธรรมนูญใหม่ที่เห็นหัวประชาชน
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายแพทย์ สุรเวช น้ำหอม ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง ได้ออกมาโพสต์ข้อความถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของตนเองที่เคยเป็น "คนเสื้อเหลือง" ผู้รักและศรัทธาในสถาบันกษัตริย์อย่างแรงกล้า และเคยสนับสนุนการรัฐประหารเพราะเชื่อว่าทหารคือ "คนดี" ที่จะเข้ามาปราบนักการเมืองโกงและปกป้องประเทศ แต่กาลเวลาได้พิสูจน์ให้เห็นความจริงที่ต่างออกไป โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"จากคนเสื้อเหลืองจัด ทำไมวันนี้เชียร์สีส้ม?
เพราะเหมือนทุกคนในวัยเดียวกัน เราเติบโตมาด้วยการดูข่าวพระราชกรณียกิจเห็นในหลวงและพระราชินีทรงไปเยี่ยมราษฎรทุกที่ จึงมีความรักและศรัทธาในตัวพระองค์ท่านเพราะสิ่งที่ท่านทำต่อมาโตขึ้นได้มีโอกาสเรียนในระดับประถมและมัธยมต้นซึ่งเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมป์อีกทำให้ความรักในพระองค์ท่านยิ่งมากขึ้นจนเป็นทวีคูณ เรียนมัธยม มหาวิทยาลัย จนจบทำงานก็ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสถาบันกษัตริย์อีก ดังนั้นใครที่จะคิดมุ่งร้ายกับสถาบันเราจึงยอมไม่ได้ เลยเป็นที่มาของการสนับสนุนเสื้อเหลืองเพราะเราถูกทำให้เชื่อว่าเสื้อแดงมุ่งจะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองให้เป็นแบบอื่น บวกการพยายามรวบอำนาจและแก้กฎหมายเพื่อเอื้อตัวเองยิ่งทำให้เราเกลียดคนเสื้อแดงมากยิ่งขึ้นความรู้สึกเราเสื้อแดงคือ
นักการเมืองที่ไม่ดี ถ้าปล่อยให้มีอำนาจก็จะเปลี่ยนระบบให้พวกตัวเอง ตอนนั้นจึงลงคะแนนให้พรรคที่ต่อต้านแดงตลอดแต่แดงก็กลับมาได้ทุกทีและยิ่งเหิมเกริมหนักจึงทำให้เราลงถนน เป่านกหวีด และชูมือตบเพราะรู้สึกว่าต้องให้ทหารเข้ามาปฏิวัติล้างทุกอย่างใหม่ นักการเมือง = คนไม่ดี ทำเพื่อตัวเอง มุ่งเปลี่ยนการปกครอง ทหาร = คนดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์สุดท้ายเราก็ได้เฮเพราะทหารปฏิวัติสำเร็จเราก็ฝันว่าประเทศไทยต้องดีขึ้นแน่นอนคงจะเหมือนสิงคโปร์ที่มีลีกวนยูปกครองแล้วเจริญ เราไม่สนใจด้วยซ้ำทำไมคนเยอะแยะเลือกเสื้อแดง คิดว่าคนเหล่านั้นคงคิดไม่ได้และโดนนักการเมืองหลอกหรือก็เห็นแก่เงินซื้อเสียงมากกว่าอนาคตของประเทศชาติ พอเวลาผ่านไป ความตื่นเต้นที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ลดลงประเทศก็ไม่เห็นว่าจะเจริญอย่างที่เคยฝันไว้
แต่ความเป็นชนชั้นกลางที่อาจจะไม่โดนผลกระทบมากก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าต้องเดือดร้อนอะไร ตอนพรรคก้าวไกลเกิดมามีข่าวว่าเป็นพวกไม่เอาสถาบันเช่นกันแถมยังมีหลักฐานว่าแกนนำพูดไม่ดีกระทบเบื้องสูงอีกทำให้เราเองปิดใจไม่รับฟังสิ่งที่เขาพยายามสื่อสาร เรียกว่าใจมันเกลียด พูดอะไรก็ไม่ฟัง ไม่เข้าหู เวลายิ่งนาน รัฐบาลทหารก็ยิ่งดูไม่โอเคเหมือนมีการสืบทอดอำนาจและไม่ฟังเสียงประชาชน เริ่มแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่มีจำกัดแม้จะอ้างรักชาติ รักสถาบัน แต่พอผลงานไม่ดี คนก็เริ่มตั้งคำถาม
สุดท้ายความจริงก็ชัดเจน รัฐบาลทหารแท้จริงก็ไม่ต่างจากรัฐบาลแบบเดิม เอื้อผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องแถมยังโกงกินหนักขึ้นกว่าเดิม แต่คราวนี้ทำอะไรไม่ได้เลย ตรงนี้ทำให้เริ่มฟังเสียงที่ต่างมากขึ้น ร่วมกับการที่เราเองออกจาก Comfort Zone เดิมไปค้นหาเรื่องความหมายชีวิตและเรียนรู้เรื่องการฟังทำให้รู้จักคนหลากหลายระดับ หลากหลายอาชีพ จึงเกิดความสนใจคนที่เลือกเสื้อแดงและส้มมากขึ้น
หลังจากในหลวง ร.๙ เสด็จสวรรคต เราเองเริ่มเปิดใจฟังเรื่องที่เคยไม่ฟัง ทำให้เข้าใจสิ่งที่คนเสื้อส้มพยายามสื่อสารมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าเรื่องสถาบันเพียงอย่างเดียว เพราะมันคือการให้คุณค่ากับคนทุกคนในสังคม คนดีเริ่มกลายเป็นคนดีย์ ความจงรักภักดีแทนที่จะทำตามพระบรมราโชวาทดันกลายเป็นการโหนและกำจัดคนที่เห็นต่างหมด ทำให้เสื้อเหลืองแบบเราเปลี่ยนใจกลายเป็นส้ม การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราจึงให้โอกาสพรรคส้มเช่นเดียวกับคนมากมายในประเทศนี้เพราะว่าคนเสื้อส้มก็ปรับท่าทีเรื่องเกี่ยวกับสถาบันและการที่สู้ศึกโดยไม่ใช้เงินซื้อเสียงเลยทำให้เสื้อส้มชนะเป็นที่หนึ่งแบบพลิกความคาดหมายแล้วก็ทำให้เห็นความชั่วร้ายของการสืบทอดอำนาจพรรคอันดับหนึ่งสามารถทำให้เป็นฝ่ายค้านได้และยังโดนตัดสิทธิได้โดยคนเพียงไม่กี่คนโดยที่ไม่แคร์เสียงประชาชนกี่ล้านเสียงที่เลือกเข้ามาด้วยธีมทำตามกฎหมายที่ร่างเพื่อเอื้อให้สืบทอดอำนาจเดิม เวลาที่ผ่านมาพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งคือ ทุกพรรคการเมืองสามารถจับมือกันได้ถ้าผลประโยชน์ลงตัวแม้อดีตจะด่ากันเสียหายแค่ไหนสุดท้ายคือเทคนิคการหาเสียง อันนี้คือความสุดยอดที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็น แต่ก็ดีที่ทำให้เข้าใจความจริงของการเมืองไทยแบบเดิมและความจริงเกือบทุกพรรคก็เทาหมด มีความเชื่อมโยงกับอังเคิล สแกมเมอร์ และเรื่องเลวร้ายทุกสิ่ง องค์กรอิสระก็ไม่อิสระจริง ผู้รักษากฎหมายและผู้ทำผิดกฎหมายก็เพื่อนกัน ทุจริตคอร์รัปชันกลายเป็นเรื่องปกติแม้จับได้ก็ไม่กลัวแล้ว เพราะทำอะไรไม่ได้ บ้านเมืองก็ถอยหลังลงคลองมองเขาแซงไปทุกวัน ดังนั้นเมื่อมองให้ดีแล้วไม่มีทางเลือกพรรคอื่นเลย พรรคที่ควรให้โอกาสมีพรรคเดียวคือพรรคส้ม ระบบคอร์รัปชันที่ฝังลึกจากระบบการเมืองเก่ายังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเลือกแบบเดิม คราวนี้อยากจะขอดูว่าจะมีการแกล้งตัดสิทธิ ส.ส.อะไรอีกหากพรรคส้มได้คะแนนถล่มทลายยิ่งกว่าคราวที่แล้ว คำพูดที่กอดความถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายแต่ผลงานที่ออกมามันรับไม่ได้ตึกถล่มแบบถูกต้องตามระเบียบ เครนถล่มที่ไม่รู้จบและแก้ไม่ได้ การใช้เงินภาษีหรือเงินผู้ประกันตนอย่างไม่เหมาะสม การใช้อำนาจกลั่นแกล้งเพื่อปิดปากประชาชนเรื่องราวแบบนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเลือกแบบเดิม ครั้งนี้เรากาส้มและกาเห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพื่อให้เห็นหัวประชาชนอย่างเราบ้าง ประเทศไทยถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว อย่าให้ถึงจุดที่เทากลายเป็นดำและกลายเป็นแป้งเลยนะ!"