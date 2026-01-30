Live! SONDHI TALK : เทศกาลเลือกตั้ง เทศกาลละครโกหก - กา “หมอวรงค์” ได้ “หมอวรงค์” แต่กา “รังษี พรรคเศรษฐกิจ“ ได้ใครหว่า? - อิหร่านพร้อมมาก รอเมื่อไหร่สหรัฐฯ จะบุก

วันนี้ (30 ม.ค.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- เทศกาลเลือกตั้ง เทศกาลละครโกหก
- กา “หมอวรงค์” ได้ “หมอวรงค์” แต่กา “รังษี พรรคเศรษฐกิจ“ ได้ใครหว่า?
- อิหร่านพร้อมมาก รอเมื่อไหร่สหรัฐฯ จะบุก
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.330
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep330 (live)เทศกาลเลือกตั้ง เทศกาล“ละครโกหก”Ep330 (live)
ส่องการเลือกตั้ง 2569 ส่องนโยบายพรรคการเมือง เทศกาลหาเสียงหรือวาทะกรรมการเมือง
สมัครสมาชิก membership ความจริงมีหนึ่งเดียว ช่อง SONDHITALK บน YouTube : https://www.youtube.com/@sondhitalk/join
• ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @sondhitalkโพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2026