อผศ. กางหลักฐาน! แจงยิบดรามาชุดฟอร์ม-ปฏิทินประกันสังคม ยันโปร่งใส-ทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร่อนเอกสารแจงยิบ! ปมดราม่าชุดฟอร์ม-ปฏิทินประกันสังคม เผยรายละเอียดสัญญาจ้าง 35 ล้านบาท ได้ครบทั้งชุดสูท-เชิ้ต-เครื่องหมาย ยันรับงานถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ ชี้รายได้ทั้งหมดนำเข้าสมทบทุนดูแลสวัสดิการทหารผ่านศึกและครอบครัว 6 ด้านทั่วประเทศ
วันนี้ (30 ม.ค.) ”องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)“ ออกเอกสารชี้แจงกรณีการจัดทำชุดฟอร์มให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมว่า ตามข่าวที่ปรากฏจากสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าว องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอตอบชี้แจง ดังนี้
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.2566 สำนักงานประกันสังคม ได้มีหนังสือเชิญชวนให้องค์การฯ เสนอราคาในโครงการชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2566 อผศ. ได้เสนอราคาในโครงการดังกล่าว ซึ่งองค์การฯโดย สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ (สง.รอร.) สามารถดำเนินการได้ตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2566 สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศว่าองค์การฯ เป็นผู้ชนะ การเสนอราคาตัดชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ประกันสังคม
เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2567 สำนักงานประกันสังคม ได้ตกลงทำสัญญาจ้างโครงการ ชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม กับองค์การฯ จำนวน 7,000 ชุด ๆ ละ 5,000 บาท ประกอบด้วย
1.ชุดสูท จำนวน 1 ชุด/คน (เสื้อสูท 1 ตัว กางเกง/กระโปรง 1 ตัว) จำนวน 7,000 คน
2.เสื้อเชิ้ตแขนยาว จำนวน 1 ตัว/คน จำนวน 7,000 คน รวม 7,000 ตัว
3.เสื้อเชิ้ตแขนสั้น จำนวน 1 ตัว/คน จำนวน 7,000 คน รวม 7,000 ตัว
4.กางเกงชาย หรือกางเกง/กระโปรงหญิง จำนวน 1 ตัว/คน จำนวน 7,000 ตัว และทำตราสัญลักษณ์ ของสำนักงานประกันสังคมเป็นสแตนเลสชุบสีทอง กลัดแบบมีมุมด้านหลังเพื่อติดกระเป๋าเสื้อสูท จำนวน 7,000 ชิ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,000,000 บาท
กำหนดส่งมอบ วันที่ 17 ม.ค.2568 อผศ. ได้ส่งมอบชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ให้กับ สำนักงานประกันสังคม ภายในกำหนดสัญญาครบเรียบร้อย ซึ่งทุกขั้นตอนของอผศ. ไม่ว่าจะเป็นการเสนอราคา หรือ การได้รับคัดเลือกจากการเสนอราคากับส่วนราชการต่างๆ องค์การฯ ได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ
ส่วนกรณีการจัดทำปฏิทินประกันสังคม
1.สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ (สรพ.) เป็นหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
มีหน้าที่ในการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จ้าง และรับจ้าง งานพิมพ์ พิมพ์เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ กระดาษผลิตภัณฑ์กระดาษ วัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งพัสดุเกี่ยวกับการพิมพ์ทุกชนิด จึงสามารถรับจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคมได้
2.สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ ได้รับการสั่งจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่
2.1 พิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 63โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 49,940,000 บาท
(สี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
2.2พิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 54,965,000 บาท
(ห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2.3พิมพ์ปฏิทินประกันสังคม ประจำปี 67 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 54,977,000 บาท
(ห้าสิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3.ในการจัดพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ เป็นเพียงผู้รับจ้างตามที่สำนักงานประกันสังคมว่าจ้างเท่านั้น
4.การรับจ้างพิมพ์ปฏิทินประกันสังคม สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ มิได้เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์ปฏิทินฯ ทุกปี เนื่องจากปัจจุบันโรงพิมพ์ของหน่วยงานรัฐ หรือภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานรัฐหรือโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ต่างได้รับสิทธิเท่าเทียมเสมอภาคกัน
ทัังนี้ การจัดทำปฏิทินฯดังกล่าวนััน สำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีสถานะเป็นองค์การของรัฐเพื่อการกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ รวมทั้งผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความมั่นคงของชาติ และเพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดี ที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชอธิปไตยและคงความเป็นไทยมาจวบจนทุกวันนี้
โดยองค์การฯ ได้ให้การสงเคราะห์ แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก จำนวน 6 ด้าน ได้แก่
1.การสงเคราะห์ด้านการเกษตร
2.การสงเคราะห์ด้านการอาชีพ
3.การสงเคราะห์ด้านการสวัสดิการและการศึกษา
4.การสงเคราะห์ด้านการให้สินเชื่อ
5.การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล
6.การสงเคราะห์ด้านการส่งเสริมสิทธิและเกียรติ เพื่อให้ทหารผ่านศึกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสังคม
ทั้งนี้ องค์การฯ มีหน่วยงานกิจการพิเศษ จำนวน 7 หน่วย ในการดำเนินการจัดหารายได้ ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นของทั้ง 7 หน่วย จะนำมาใช้สมทบกับงบประมาณที่ได้รับเพื่อใช้ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ทั้ง 6 ด้าน ตามที่ได้กล่าวในขั้นต้น