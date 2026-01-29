ผบ.ทอ.เป็นประธานพิธีรับร่าง 2 นักบินเสียชีวิตเหตุเครื่องบินโจมตีเบา AT-6TH ตกที่เชียงใหม่

กองทัพอากาศจัดพิธีรับร่างนักบินที่เสียชีวิตจากเหตุเครื่องบิน AT-6TH ตก ขณะปฏิบัติหน้าที่ฝึกบินที่ จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบหมายให้ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพลให้แก่ญาติและครอบครัวอย่างเต็มที่ เบื้องต้นพิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น พร้อมทั้งขอพระราชทานยศสูงขึ้น
วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569) พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีรับร่าง นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ และเรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด นักบินเครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 (AT-6TH) สังกัดฝูงบิน 411 กองบิน 41 ซึ่งประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจการฝึกบิน ค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (Combat Search and Rescue) ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อช่วงเวลา 10.20 น. ของวันนี้ โดยกองทัพอากาศ ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 (C-130) รับร่างนักบินผู้เสียชีวิต จากท่าอากาศยานกองบิน 41 และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างนักบินผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติ ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง จากนั้นเคลื่อนร่างนักบินผู้เสียชีวิตไปยังโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
จากความสูญเสียดังกล่าว พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัว และญาติของผู้เสียชีวิต โดยสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุด้านนิรภัยการบินกองทัพอากาศ เข้าพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าว อีกทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการด้านสิทธิกำลังพล ให้แก่ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นกองทัพอากาศได้พิจารณาปูนบำเหน็จพิเศษ 7 ขั้น พร้อมทั้งขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็น “พลอากาศโท” และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ท.ช. หรือ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก” ให้แก่ นาวาอากาศตรี สมัชชา คุณมาศ และขอพระราชทานยศสูงขึ้นเป็น “พลอากาศตรี” และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ต.ช. หรือ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก” ให้แก่ เรืออากาศโท กรวิชญ์ เจนคิด
ทั้งนี้ กองทัพอากาศกำหนดเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ฌาปนสถานกองทัพอากาศ ศาลาทักษิณาประดิษฐ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพ โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569
- เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
- เวลา 17.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2569 ถึง วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
- เวลา 17.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 1)
- เวลา 18.00 น. พิธีสวดพระอภิธรรม (ชุดที่ 2)
วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
- เวลา 10.00 น. พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา
- เวลา 10.30 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล มาติกา - บังสุกุล
- เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุ 1 ฌาปนสถานกองทัพอากาศ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน แขวงอนุสาวรีย์ กรุงเทพมหานคร