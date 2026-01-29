ปรินต์ ทองปุสสะ เผย! สวนหลวง–ประเวศ เมืองที่คนอยู่จริงแต่โครงสร้างยังไม่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง

สวนหลวง–ประเวศ เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สะท้อนปัญหาเมืองของกรุงเทพฯ ได้อย่างชัดเจน พื้นที่ที่มีคนอยู่อาศัยจริง มีทั้งชุมชนดั้งเดิม คอนโดมิเนียม และครอบครัวคนทำงาน แต่กลับยังขาดโครงสร้างพื้นฐานที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตในระยะยาว
ปรินต์ ทองปุสสะ ผู้สมัคร ส.ส. เขตสวนหลวง–ประเวศ พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 5 ซึ่งเติบโตและใช้ชีวิตในพื้นที่นี้มานาน มองว่าปัญหาหลักของพื้นที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ระดับเมกะโปรเจกต์ แต่เป็น “รายละเอียดที่ถูกมองข้าม” มาตลอดหลายปี
ปัญหาที่ชาวบ้านพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่า คือเรื่องน้ำท่วมขังในซอยย่อย ทางเท้าที่ไม่ปลอดภัย แสงสว่างที่ไม่เพียงพอ และการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะที่ยังไม่เป็นมิตรกับคนเดินเท้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็ก
อีก Pain Point สำคัญคือการเดินทางจากซอยย่อยไปสู่ระบบขนส่งหลัก ค่าใช้จ่ายของรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างไป-กลับบางครั้งสูงกว่าค่ารถไฟฟ้า กลายเป็นต้นทุนแฝงของคนทำงานที่ต้องจ่ายทุกวันโดยไม่มีทางเลือก
ในด้านคุณภาพชีวิต พื้นที่สีเขียวยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลน สวนหลวง–ประเวศมีพื้นที่สาธารณะให้คนออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมร่วมกันน้อย เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร โดยเฉพาะครอบครัวที่อาศัยในคอนโดหรือชุมชนหนาแน่น เขามองว่า เมืองที่ดีไม่ควรเป็นเมืองที่ตอบโจทย์เฉพาะคนวัยทำงาน แต่ต้องเป็นเมืองที่ทุกวัยใช้ชีวิตร่วมกันได้ ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ไปจนถึงผู้สูงอายุ รายละเอียดเล็ก ๆ อย่างทางลาดสำหรับรถเข็น หรือพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กวิ่งเล่น คือมาตรฐานที่เมืองควรมี
แนวคิดการพัฒนา Community Center ที่ทันสมัย พื้นที่เรียนรู้สำหรับเยาวชน และการปรับพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์ ถูกเสนอเป็นแนวทางในการสร้างเมืองที่มีชีวิต ไม่ใช่แค่เมืองที่คนอาศัยอยู่ ท้ายที่สุด เขามองว่าการแก้ปัญหาเมืองไม่ใช่เรื่องของงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่คือการมีผู้แทนที่เข้าใจพื้นที่จริง และพร้อมเชื่อมเสียงของคนตัวเล็ก ๆ ขึ้นสู่การกำหนดนโยบายระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง