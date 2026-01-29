“ชูวิทย์” เปิดคลิปเสียง “โจ๊ก” อ้างคุย “โรม-ชัยธวัช” หากได้ 10 สส.ภาคใต้แลกเก้าอี้รองนายกฯ

“ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” เปิดคลิปเสียงอดีตบิ๊กตำรวจ "โจ๊ก" อ้างคุยกับ “โรม” คุยกับ “ต๋อม ชัยธวัช” เรื่อง 10 สส.ภาคใต้แลกเก้าอี้รองนายกฯ โต้ข้อกล่าวหาพูดไม่มีหลักฐาน ถามกลับชัดพอหรือยัง ยันไม่ได้ทำลายคะแนนพรรคส้ม
วันนี้ (29 ม.ค.) ที่โรงแรมเดอะเดวิส บางกอก ถนนสุขุมวิท นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง แถลงข่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชน มี สส.สีเทาอยู่ในพรรค ในตอนหนึ่งได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาว่าพูดปากเปล่า ไม่มีหลักฐาน ยืนยันว่าคนในพรรคประชาชนส่งคลิปเสียงมาที่ตน พร้อมเปิดคลิปเสียงที่ระบุว่า พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตกลงกันว่าหากได้ สส. 10 คนที่ภาคใต้ ได้นอมินีคุมตำรวจ ไม่บอกว่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ได้ พร้อมกับเปิดคลิปเสียงดังกล่าว
"(เสียงไม่ชัด) ทีนี้ ผมก็คุยกับไอ้โรม ผมก็คุยกับไอ้ต๋อม ไอ้ชัยธวัช นี่ แต่เพราะไอ้ต๋อมคนสงขลาบ้านเดียวกับผม แต่มันก็เกิดกระบวนการนี้ขึ้น ... (เสียงไม่ชัด) แต่วันนี้จุดตายมันอยู่ที่ผม แต่เหมือนที่ (เสียงไม่ชัด)" เนื้อหาในคลิปเสียง ระบุ
นายชูวิทย์ กล่าวว่า ชัดพอไหมที่อ้างว่าไม่รู้จักกัน เพราะผมฟังมา ที่พูดไปเขาบอกว่าชูวิทย์อัดเทป บาปกรรมตายผมไม่ได้อัด พรรคส้มเขาส่งให้ผม ว่ามีการคุยกันกับนายรังสิมันต์ โรม และนายชัยธวัช ตุลาธน หรือต๋อม คนสงขลาบ้านเดียวกับผม พูดถึงเรื่องอะไรทำไมไม่เปิดต่อ ผมทำอย่างนั้นมันผิดจริยธรรม เขากำลังหาเสียง
“ผมบอกแล้วไงว่าผมมาแค่สั่งสอน ผมไม่ได้มาแฉอะไร ผมไม่ได้มาทำลายคะแนนพรรคส้ม แต่การพูดว่าผมนั้นพูดไม่มีหลักฐานเข้าใจผิด หลักฐานผมเยอะ ผมมีทั้งเทปและยาวกว่านี้ด้วยว่าพูดเรื่องอะไร แล้วก็ส่งมาให้ผมกันเองในพรรคส้ม แต่ผมไม่เอาเปิด ผมเปิดให้คุณฟังว่านี่คือหลักฐาน เพราะผมพูดไปคนก็ต่อว่าชูวิทย์ไม่มีหลักฐาน คุณพอใจหรือยัง” นายชูวิทย์กล่าว