“ชูวิทย์” แฉพรรคส้มมีเทา ผู้สมัครแพร่เคยถูกปลดจากราชการ ผู้สมัครชาย กทม.เมาเหล้า-ติดยา

“ชูวิทย์” เปิดโรงแรมแฉพรรคประชาชนสีเทาต่อเนื่อง ไล่ตั้งแต่ผู้สมัคร สส.แพร่ ญาติเป็นนายกฯ ประเคนตำแหน่งให้ตอนอายุ 33 แต่ขาดคุณสมบัติ ถูกปลดจากราชการ แต่กลับลงสมัคร สส. อีกรายผู้สมัครชาย กทม. มึนเมาทั้งเหล้าและยาเสพติด เตือนคัดคนไม่ดีพอ อย่าปราศรัยปลุกระดม
วันนี้ (29 ม.ค.) ที่โรงแรมเดอะเดวิส บางกอก ถนนสุขุมวิท นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง เปิดแถลงข่าว กรณีที่พรรคประชาชน มี สส.สีเทาอยู่ในพรรค เริ่มตั้งแต่ น.ส.ขวัญรัตน์ พนมขวัญ ผู้สมัคร สส.แพร่ พรรคประชาชน เป็นหลานของนายโชคชัย พนมขวัญ ขณะเป็นนายกเทศมนตรี เมื่อปี 2566 ได้แต่งตั้งให้เป็นรองนายกเทศมนตรี ขณะนั้นอายุ 33 ปี ทั้งที่อายุไม่ถึง 35 ปี ต่อมากลับถูกปลดออกจากตำแหน่ง เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ แต่กลับลงสมัคร สส. ถือว่าความผิดสำเร็จแล้ว แต่พรรคประชาชนกลับไม่ตรวจสอบและคัดสรรคุณสมบัติ ไม่มีจริยธรรมของนักการเมือง สนิมเกิดจากเนื้อในส้มโดยแท้จริง
นายชูวิทย์ กล่าวว่า การที่ น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ไปช่วยหาเสียงในจังหวัดแพร่ก็เปล่าประโยชน์ และตนมาครั้งนี้เพื่อมาสั่งสอนในฐานะรุ่นพี่ อยากให้พรรคประชาชนเลิกปราศรัยหาเสียงแบบปลุกระดม เพราะจะทำให้เกิดความแตกแยก และชิงชังในกลุ่มประชาชนด้วยกัน เนื่องจากพรรคประชาชนมักพูดในเชิงว่าเป็นรัฐบาลไม่ได้ มีคนขวางทางตลอด ทั้งที่ตัวเองก็ยังไปยุ่งเกี่ยวกับมาตรา 112 ส่วนรอบที่ 3 มีโอกาสเป็นรัฐบาล แต่กลับไปยกมือให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีแทน อีกทั้งยังมีการเรียกร้องเรื่องประกันสังคมให้นำออกจากระบบราชการ ตนมองว่าหากทุกคนไม่จ่ายแล้วใครจะจ่าย หากยังไม่หยุดก็จะเปิดหลักฐานขึ้นมาเรื่อยๆ ถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ก.พ.
ส่วนที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล พูดถึงเรื่องทหารมีไว้ทำไมนั้น พรรคประชาชนเล่นเรื่องสถาบันไม่ได้ ก็มาที่กองทัพ เมื่อเล่นสองสิ่งนี้ไม่ได้ ก็มาโจมตีเรื่องรัฐธรรมนูญ แต่ไม่เคยพูดเรื่องปากท้องประชาชน พรรคส้มเป็นคนสร้างพรรคน้ำเงินขึ้นมาเอง สูตรรัฐบาลแดงกับน้ำเงิน และพรรคส้มก็จะได้เป็นฝ่ายค้านต่อไป พรรคส้มยังมีเน่าอีกเยอะ เหมือนเด็กงอแง เหมือนลูกคนรวยที่เอาแต่ใจตัวเอง โทษแต่คนอื่น
ในช่วงท้าย นายชูวิทย์เปิดคลิปที่ระบุว่าเป็นผู้สมัคร สส. กทม. พรรคประชาชน รายหนึ่ง แต่เบลอหน้าเอาไว้ อยู่ในอาการมึนเมา ทั้งเหล้า ทั้งยาเสพติด จากนั้นมีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ พร้อมพูดว่า จะให้ตำรวจเห็นไม่ได้ ไม่งั้นจะซวย และแนะนำให้ชายคนนี้ขึ้นห้องไปก่อน ซึ่งเรื่องนี้นายชูวิทย์ ขอยังไม่เปิดเผยตัวคลิปเต็ม เพราะไม่อยากโจมตีหรือทำลาย แต่อยากเตือน และอยากชี้ให้เห็นว่าพรรคประชาชน ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ในการคัดสรรผู้สมัคร สส. ยังไม่ได้นำไปแจ้งความ ถ้าสื่อจะมองว่าเป็นการขู่ก็คงจะเป็นเช่นนั้น จึงต้องการให้พรรคหยุดปราศรัยในลักษณะปลุกระดม ถ้ายังไม่หยุดจะได้เห็นดีกัน
นายชูวิทย์ยังตอบคำถามสื่อมวลชนว่า “พรรคประชาชนคงไม่สนใจผมแล้ว เขาคงมองข้ามผมไปแล้วเรียบร้อย” ส่วนถ้าพรรคประชาชนหยุดหาเสียงด้วยการปลุกระดม จะหยุดแฉเรื่องฉาวของพรรคส้มหรือไม่ ต้องพิจารณาก่อน เนื่องจากพรรคส้มมีเรื่องเทาเยอะ และเลือกตั้งก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง ตนก็ได้เลือกพรรคส้มมา แต่ครั้งนี้ขอคิดดูก่อน