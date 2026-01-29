ฝั่งธนคึกคักรับปีม้า! ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปรับโฉม “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า” ครั้งใหญ่ ให้ ‘ช้อปฟีลใหม่ เล่นใหญ่กว่าเดิม’

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดโปรเจกต์ใหญ่รับปีม้า ปรับโฉม “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า” ครั้งใหญ่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Brightest Star to The West – ช้อปฟีลใหม่ เล่นใหญ่กว่าเดิม” ยกระดับจากห้างสรรพสินค้าสู่การเป็นแลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ย่านธนบุรี ประตูสู่ภาคตะวันตก พร้อมเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการใช้ชีวิตของนักช้อปทุกเจเนอเรชันในครอบครัว ด้วยแนวคิด Retailtainment ที่ผสานประสบการณ์ช้อปปิ้ง ไลฟ์สไตล์ และกิจกรรมเชิงเอ็นเกจเมนต์เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว การปรับโฉมครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ใหม่ของห้างเซ็นทรัล ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับโฉมพื้นที่ แต่คือการ ‘ยกระดับบทบาทของห้างสรรพสินค้า’ ให้เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์และแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Lifestyle Department Store ที่เข้าใจและเข้าถึงวิถีชีวิตคนเมืองในทุกมิติ พร้อมเปิดให้ทุกคนได้มาสัมผัสแล้ววันนี้!
นางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เป็นช้อปปิ้งแลนด์มาร์กสำคัญของฝั่งธนบุรีที่ผูกพันกับลูกค้าและครอบครัวในย่านนี้มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี เป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ การใช้ชีวิต และการเติบโตร่วมกับชุมชนโดยรอบ
การปรับโฉมครั้งนี้จึงเหมือนเป็น การก้าวสู่บทใหม่ครั้งสำคัญ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการยกระดับบทบาทของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองในทุกมิติ และทุกเจเนอเรชันอย่างแท้จริง สู่การเป็น ‘One-Stop Lifestyle Destination’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่ผสานดีไซน์ พื้นที่ ประสบการณ์ และ ประสาทสัมผัส เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เพื่อรองรับทั้งการช้อปปิ้ง การพักผ่อน การใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว และการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต
นอกจากนี้ ยังสะท้อนเป้าหมายของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าที่มุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของลูกค้าตั้งแต่ฝั่งธนบุรี นนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี ไปจนถึงกาญจนบุรี โดยมุ่งหวังให้ลูกค้าที่อาจห่างหายไปในช่วงการปรับโฉมกลับมาใช้บริการอีกครั้ง ควบคู่ไปกับการขยายฐานลูกค้าใหม่จากกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีไปสู่กลุ่มลูกค้าจากจังหวัดในโซนภาคตะวันตกและปริมณฑล โดยเราเชื่อว่าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โฉมใหม่ จะไม่เพียงเป็นแลนด์มาร์กด้านไลฟ์สไตล์ของฝั่งตะวันตกเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าให้กับชุมชนโดยรอบ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในย่านฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะยาวอย่างยั่งยืนอีกด้วย”
ด้าน นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราต่อยอดการปรับโฉมของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experience-led Marketing) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Brightest Star to The West – ช้อปฟีลใหม่ เล่นใหญ่กว่าเดิม’ ที่มุ่งสร้างและสานต่อความผูกพันระหว่างห้างกับลูกค้าอย่างลึกซึ้งในทุกการมาเยือน ผ่านการคัดสรรแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์ยอดนิยม การจัดวางโซนที่สะดวกสบายและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของลูกค้า การเพิ่มพื้นที่ Eats & Treats และเลานจ์ระดับพรีเมียม
ตลอดจนกิจกรรมที่ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าทุกเจเนอเรชัน ควบคู่ไปกับการทำแคมเปญโดยทำงานร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจและพาร์ทเนอร์บัตรเครดิตในการสร้างสรรค์ ดีลโปรโมชัน และสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมต่อประสบการณ์ในฐานะออมนิชาแนลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ผ่าน CENTRAL APP เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสิทธิประโยชน์และแคมเปญต่าง ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ ทั้งหมดนี้เพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มความถี่ในการมาใช้บริการ และเสริมความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าในระยะยาว เราเชื่อว่าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โฉมใหม่ จะสามารถดึงดูดทั้งลูกค้าคนไทยกลุ่มครอบครัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ พร้อมสร้างเหตุผลให้ลูกค้ากลับมาใช้เวลาในห้างแห่งนี้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากผลลัพธ์หลังการปรับโฉมกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ที่มีทราฟฟิกเติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนการปรับโฉม”
“ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า” โฉมใหม่ ‘The Brightest Star to The West –ช้อปฟีลใหม่ เล่นใหญ่กว่าเดิม
พบกับ 9 มิติใหม่ของประสบการณ์ช้อปปิ้ง ที่ถ่ายทอดการยกระดับบทบาทของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สู่การเป็นไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กแห่งประตูสู่ภาคตะวันตก ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิตสำหรับทุกเจเนอเรชัน
1. The Wonder of the West: ช้อปฟีลใหม่ เล่นใหญ่กว่าเดิม ครบครันทั้งแบรนด์คัดสรร, Eats & Treats โซนอาหารและคาเฟ่โฉมใหม่ พร้อมบริการระดับพรีเมียม สำหรับทุกเจเนอเรชันในครอบครัว
2. The Wonder of Design: ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Brightest Star to The West” เปรียบเสมือนดาวดวงใหม่ของย่านฝั่งธนบุรี–ปิ่นเกล้า ส่องประกายสู่ภาคตะวันตก ถ่ายทอดผ่านงานดีไซน์ที่เปี่ยมด้วยสีสัน ความสดใส และพลังของพื้นที่ บนพื้นที่กว่า 40,000 ตร.ม. จำนวน 4 ชั้น รวมแบรนด์พรีเมียมกว่า 1,300 แบรนด์ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่สินค้า พื้นที่ถูกออกแบบเพื่อสร้างประสบการณ์แบบ sensation ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยทุกโซนสะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละหมวดสินค้าอย่างชัดเจน ผสานความผ่อนคลาย ความสงบ และพลังของดีไซน์ เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้เวลาภายในห้างให้แตกต่างจากเดิม
ไฮไลต์คือการเปิดพื้นที่ให้แบรนด์ถ่ายทอด brand Identity อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในโซน Beauty Galerie, Watches, Fashion และ Eats & Treats ขณะที่โซน Shoes & Handbags นำเสนอในโทนสี Earth tone และ Terracotta ซึ่งเป็นโทนสีธรรมชาติที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น สุขุม และร่วมสมัย ช่วยขับภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูพรีเมียม เข้าถึงง่าย และสะท้อนรสนิยมของนักช้อปยุคใหม่ได้อย่างลงตัว ส่วนโซน Denim ถ่ายทอดผ่านลวดลาย paint pattern ที่สื่อถึงความอิสระ ความคิดสร้างสรรค์ และจิตวิญญาณของแฟชั่นเดนิม พร้อมด้วยสัญลักษณ์ดาวบนฝ้าเพดาน ที่ทำหน้าที่เป็น Visual Icon เชื่อมโยงกับคอนเซ็ปต์หลัก ‘The Brightest Star to The West’ สะท้อนภาพของพลัง ความโดดเด่น และการเป็นจุดศูนย์กลางแห่งแรงบันดาลใจของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน ขณะที่โซน Home & Small Appliance รวมถึง Baby & Kids ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Fresh & Warm เพื่อสร้างบรรยากาศสดใส ทันสมัย และเป็นมิตรกับทุกคนในครอบครัว การปรับโฉมครั้งนี้ใช้งบลงทุนกว่า 400 ล้านบาท และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าทุกกลุ่ม สะท้อนถึงความสำเร็จในการยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งของ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า สู่การเป็นแลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของฝั่งธนบุรี
3. The Wonder of Beauty: Beauty Galerie ชั้น 1 จุดหมายด้านความงามระดับเวิลด์คลาส ที่รวบรวมแบรนด์บิวตี้ชั้นนำจากทั่วโลกไว้อย่างครบครัน อาทิ Dior, Chanel, La Mer, Shiseido, Estée Lauder, LANCÔME และแบรนด์ใหม่ในสาขาปิ่นเกล้า เช่น Gucci Beauty, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Charlotte Tilbury, Jung Saem Mool, SUQQU และอีกมากมาย รวมถึงห้องให้บริการทรีตเมนต์ผิวหน้า (Facial Treatment Service Room) ที่ปรับโฉมและยกระดับจากห้องนวดหน้าเดิม เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการและประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านความงามอย่างครบวงจร
4. The Wonder of Fashion: แฟชั่นเดสติเนชันที่รวบรวมแบรนด์ดังหลากหลายสไตล์ ตั้งแต่แบรนด์ไทยยอดนิยมอย่าง Aimer, Wacay, Merge, O&B, The Finery Menswear, Dandy Cosmo, Julietta ไปจนถึงแบรนด์เทรนด์เกาหลีอย่าง Samo Ondoh, OSOI และแบรนด์ร่วมสมัยระดับโลก อาทิ Marc Jacobs, Coccinelle, Tommy Hilfiger, Calvin Klein และ Lacoste
5. The Wonder of Watch: แผนกนาฬิกาโฉมใหม่ ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าเท่าตัว ยกระดับการนำเสนอสินค้าและบริการของแบรนด์นาฬิกาชั้นนำกว่า 45 แบรนด์ โดยผนึกกำลังร่วมกับพาร์ทเนอร์และแบรนด์ชั้นนำ เปิดพื้นที่ให้แต่ละแบรนด์ถ่ายทอด brand identity ผ่านดีไซน์ร้านรูปแบบล่าสุด เสมือนยกบรรยากาศ boutique มาไว้ภายในห้างฯ ที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ ตั้งแต่ Luxury Watch, Fashion Watch ไปจนถึง Smart Watch อาทิ Grand Seiko, Longines, Rado, Oris, Frédérique Constant, Garmin
6. The Wonder of Play: แผนก Baby & Kids โลกแห่งจินตนาการสำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว ที่รวบรวมแบรนด์ยอดนิยม อาทิ Mamas & Papas, Sanrio, Smiggle, LEGO และ Nintendo เติมเต็มประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ ความสนุก และการใช้เวลาร่วมกันของทุกคนในครอบครัว
7. The Wonder of Home: แผนก Home & Small Appliance โฉมใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘New Central Home’ เติมแรงบันดาลใจให้ทุกมุมโปรดของบ้าน ด้วยแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Dyson, Pasaya, Zwilling และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมาย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยอย่างครบครัน
8. The Wonder of Taste: เพลิดเพลินกับ Eats & Treats โซนอาหารโฉมใหม่ ที่รวมร้านอาหาร พร้อมคาเฟ่และร้านเบเกอรี่ชื่อดัง ให้ทุกมื้อคือความสุขแห่งรสชาติ อาทิ MuuMuu MaMa, Kaew Boutique, Chum Chum, Tawang, 96 Cha, My Eureka, Pash, PRAOW Coconut Yogurt, Tong Tong Haan, รวมถึง Starbucks, ชาตรามือ, White Story และ Häagen-Dazs
9. The Wonder of Services: บริการครบวงจรเพื่อทุกไลฟ์สไตล์ ตั้งแต่ Lounge (ห้องรับรอง) ทั้ง Platinum Lounge และ CENFINITY Lounge, 'Bra Advisor' ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดชั้นในที่ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ, My Little World กับบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘Baby Advisor’บริการให้คำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์เพื่อให้คำแนะนำและคลายทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ พร้อมโซนพิเศษ ‘Breast Pump Bar’ บริการให้ทดลองเครื่องปั๊มนม ตัวช่วยที่จะมาเปิดประสบการณ์การช้อปอีกรูปแบบ สู่การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนม ทุกรุ่น ทุกแบรนด์ ตอบโจทย์ปัญหาคุณแม่ที่กำลังตามหาเครื่องปั๊มนมที่เหมาะกับตัวเอง และสุดท้ายโซนสุดสนุก ‘Play Area’ ให้คุณหนู ๆ ได้เล่นกันอย่างจุใจ Central Personalize ME ของขวัญชิ้นพิเศษ ‘ลายปักบนผ้า’ ที่ออกแบบได้ด้วยตัวคุณเอง
นอกจากนี้ยังมีบริการอื่น ๆ มากมาย จากร้าน Claire, Vejpongosot, Yuu Relax and Spa, Neversaycutz, Little Red Fox, Watch Clinic, Momoko (Bags& Shoes Spa) ไปจนถึง Thai Ticket Major พร้อมด้วยบริการ Personal Shopper on Demand ผู้ช่วยช้อปส่วนตัวที่อำนวยความสะดวก ให้คำแนะนำ พร้อมแจ้งสิทธิพิเศษและบริการอื่น ๆ ของห้าง รวมทั้งบริการเราหาให้ Can’t Find? Ask Us มีให้ช้อปมากกว่าที่เห็น ด้วยขั้นตอนง่าย ๆ สะดวกสบายที่ห้างเซ็นทรัล หาสินค้าที่ต้องการไม่เจอในสาขา สอบถามพนักงานเพื่อใช้บริการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าที่แคชเชียร์ และเลือกรูปแบบการจัดส่งที่ต้องการได้ทันที ทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกช่วงเวลาของการใช้ชีวิต
จัดเต็มโปรโมชันและกิจกรรมฉลองเปิด “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า” โฉมใหม่ชวนทุกคนมาร่วมฉลองการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของแลนด์มาร์กฝั่งตะวันตก กับงานเปิด “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า” โฉมใหม่ อย่างเป็นทางการ ที่อัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดคึกคัก ความสนุกครบทุกมิติ และเซอร์ไพรส์ตลอดทั้งวัน
ไฮไลต์กิจกรรมห้ามพลาด! ระหว่างวันที่ 16 ม.ค. 69 – 28 ก.พ. 69
• วันที่ 16 ม.ค. 69 – 28 ก.พ. 69
คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม! กับแคมเปญ “ช้อป เซ็นทรัล ดี มีคืนเพิ่ม” SHOP MORE, GET MORE ช้อปครั้งเดียว ได้คืน 3 แบบ ดังนี้
▪ เมื่อมาช้อปที่ห้างเซ็นทรัล
- คุ้ม 1 รับทันที: คูปองแทนเงินสดจากห้าง มูลค่าสูงสุด 3,500 บาท
- คุ้ม 2 รับเพิ่ม: คูปองแทนเงินสดจากห้าง มูลค่าสูงสุด 2,300 บาท
- คุ้ม 3: รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 3,300 บาท (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน) หรือ เลือกรับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์, บัตรเครดิตไทยพาณิชย์
และบัตรเครดิตกรุงศรี
เมื่อรวมสิทธิทั้งหมด ลูกค้าจะได้ความคุ้มค่ากลับคืนมากถึง 18% ของยอดใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
▪ เมื่อช้อปออนไลน์บน CENTRAL APP
- คุ้ม 1 ลดทันที: คูปองลดเพิ่ม และส่วนลด on-top จากบัตรเครดิต รวมสูงสุด 20%
- คุ้ม 2 รับคืน: เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตสูงสุด 1,000 บาท
- คุ้ม 3 ช้อปสะสม รับเพิ่ม : คูปองแทนเงินสดสูงสุด 2,300 บาท สำหรับช้อปออนไลน์ครั้งต่อไป
• วันที่ 17 ม.ค. 69 – 18 ม.ค. 69 และ 23 ม.ค. 69
สร้างไวรัลทั่วพื้นที่กับ Troupe of ‘Red Shopping Bag’ ขบวนถุงช้อปปิ้งสีแดงซิกเนเจอร์สุดอลังการ ชวนทุกคนถ่ายรูป เช็กอิน และแชร์โมเมนต์ลงโซเชียลมีเดีย
• วันที่ 23 ม.ค. 69
- ร่วมฉลองการเปิดโฉมใหม่อย่างเป็นทางการของ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า พร้อมพบกับ 2 นักแสดงสุดฮอต “ซี พฤกษ์ –
นุนิว ชวรินทร์” และมาสคอต น้องซน ที่จะมาร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศสุดพิเศษในการเปิดตัวแลนด์มาร์กใหม่ของฝั่งตะวันตก ตั้งแต่
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าแผนกนาฬิกา ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กติกาง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลด
CENTRAL APP และแสดงใบเสร็จจากการช้อปสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ในวันที่ 23 ม.ค. 2569 มูลค่า 2,000 บาท ขึ้นไป
ต่อ 1 ใบเสร็จ (จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ) ร่วมลุ้นรับ สิทธิ์ที่นั่งพิเศษและเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในงาน รวม
30 สิทธิ์ โดยสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ระหว่างเวลา 10.00 – 15.00 น. และจับฉลากผู้โชคดีตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
- พิเศษ! รับฟรีเครื่องดื่มจากร้าน Pash, Chum Chum, 96 Cha โซน Eats & Treats ที่เสิร์ฟโดย ซี – นุนิว ในเวลา 16.00 น. (จำกัด
1 แก้ว/ท่าน รวม 50 แก้วเท่านั้น) โดยรับบัตรคิวเวลา 11.00 น.
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานในสถานที่จริง สามารถรับชมบรรยากาศการเปิดโฉมใหม่ได้ผ่านทาง Live บน Facebook Page
และ YouTube: Central Department Store (หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
- สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้า CENFINITY และ T1 EXCLUSIVE
o แสดงข้อความรับสิทธิพิเศษ ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า ลานโปรโมชัน ชั้น 1 รับคูปองแทนเงินสดเซ็นทรัล มูลค่า 2,000
บาท จำกัด 2 ใบต่อท่าน (คูปองเงินสด 1,000 บาท ใช้ได้เมื่อมียอดซื้อ/ใบเสร็จครบ 10,000 บาท / จำนวน 300 สิทธิ์)
o สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก CENFINITY
รับเมนูของว่างจาก Guss Damn Good ที่ CENFINITY Lounge ชั้น 2 พร้อมรับสมุดโน้ต CENFINITY เป็นของขวัญพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกและฉลองช่วงเวลาที่มีความหมาย
o สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive
รับคะแนน The 1 เพิ่มอีก 1,000 คะแนน เมื่อมียอดช้อปครบ 20,000 บาท เพียงลงทะเบียนบน The 1 APP หรือสแกน QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ์ของห้าง (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อหมายเลขสมาชิก)
• วันที่ 23 ม.ค. 69 – 25 ม.ค. 69
▪ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า รับสิทธิ์ร่วมสนุกแบบจัดเต็ม เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็น...
- รับฟรี บัตรกำนัลเซ็นทรัลมูลค่า 500 บาท (จำกัด 200 ท่านแรก) ใช้สำหรับช้อปขั้นต่ำ 1,000 บาท เฉพาะวันที่ 23
ม.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ที่แผนก Beauty Galerie ชั้น 1
- สนุกกับกิจกรรม Lucky Game เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท ลุ้นรับของรางวัลทันที! ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 69 – 11 ก.พ. 69
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น.ที่แผนก Beauty Galerie ชั้น 1
- รับ Central Gift Voucher 1,000 บาท เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
ได้แก่ บัตรเครดิต Central The 1, กสิกรไทย, CardX, UOB, Krungsri, TTB และ Mastercard (จำนวนจำกัด) ระหว่างวันที่
23 ม.ค. 69 – 11 ก.พ.69
▪ กิจกรรมลุ้นรางวัลสุดพิเศษที่บูธ CENTRAL APP แผนก Beauty Galerie ชั้น 1
เพียงดาวน์โหลด CENTRAL APP พร้อมแสดงใบเสร็จการใช้จ่าย บน Central App หรือในโซนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 23 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
- แลกรับกาแฟ Cold Brew Cof & Cow ฟรี 1 แก้ว (8 oz) เฉพาะวันที่ 23 ม.ค. 69 เพียงดาวน์โหลดและล็อกอินบน
CENTRAL APP (สำหรับลูกค้าใหม่) พร้อมแสดงหลักฐาน E-Receipt บน CENTRAL APP หรือใบเสร็จการใช้จ่ายใน
โซนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท สามารถใช้ใบเสร็จ/คำสั่งซื้อย้อนหลังได้ ในช่วงวันที่ 1 –
25 ม.ค. 69 (สำหรับลูกค้าเดิม) พร้อมกดเก็บคูปองรับกาแฟ Cof & Cow บน CENTRAL APP (จำกัด 300 สิทธิ์แรกเท่านั้น)
- Spin The Wheel กิจกรรมวงล้อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษจาก CENTRAL APP เพียงดาวน์โหลดและล็อกอินบน
CENTRAL APP (สำหรับลูกค้าใหม่) และ แสดงหลักฐาน E-Receipt หรือใบเสร็จการใช้จ่ายจาก CENTRAL APP หรือ
ในโซนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า โดยไม่จำกัดยอดช้อป สามารถใช้ใบเสร็จ/คำสั่งซื้อย้อนหลังได้ ในช่วงวันที่ 1 – 25 ม.ค. 69
(สำหรับลูกค้าเดิม) พร้อมกดเก็บคูปองร่วมกิจกรรม Spin The Wheel บน CENTRAL APP (จำกัด 1สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
▪ Gen Z Photo Booth บูธถ่ายภาพสุดคูลสำหรับสายคอนเทนต์ พร้อมเช็กอินแลนด์มาร์กใหม่ เมื่อแสดงใบเสร็จไม่จำกัด
ยอดช้อป และตามเงื่อนไขที่กำหนด ที่จุดโปรโมชัน (หน้าบันไดเลื่อน) ชั้น 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น.
▪ กิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม
- เพลิดเพลินไปกับเพลงเพราะ ๆ จากวง TOPPA วันที่ 23 ม.ค.69 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ที่ Main Stage
หน้าแผนกนาฬิกา ชั้น 1
- ชิลไปกับเสียงเพลงจาก ดีเจชื่อดัง จาก Century Disc Jockey ที่จะมาสร้างบรรยากาศความสนุกตลอด 3 วันเต็ม
วันที่ 23 ม.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ที่ลานโปรโมชัน ชั้น 1 และวันที่ 24 ม.ค. 69 – 25 ม.ค. 69 ในเวลา 13.00 น.
และ 16.00 น. ที่จุดโปรโมชัน (หน้าบันไดเลื่อน) ชั้น 2
มา ‘ช้อปฟีลใหม่ เล่นใหญ่กว่าเดิม’ ที่ “ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า” โฉมใหม่ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 22.00 น. และร่วมสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งครบทุกมิติ พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ Facebook Page: Central Department Store และ Central Department Store Pinklao