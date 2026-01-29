ทอ.แจง AT-6TH ตกขณะฝึกบินค้นหา-ช่วยชีวิต นักบินพลีชีพ 2 นาย เร่งตรวจสอบสาเหตุโดยละเอียด

ทอ.แจงเครื่องบิน AT-6TH ประสบอุบัติเหตุตกระหว่างฝึกบินค้นหา-ช่วยชีวิต ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ 60 กม.นักบิน 2 คนเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ทอ.สั่งตรวจสอบสาเหตุให้ละเอียดรอบคอบได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง พร้อมแสดงความอาลัยต่อนักบินผู้เสียสละ
พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 10.20 น. เครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 (AT-6TH) สังกัดฝูงบิน 411 กองบิน 41 จำนวน 1 เครื่อง ประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติภารกิจการฝึกบิน ค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ (Combat Search and Rescue) ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ทิศทาง 210 ระยะทาง 60 กิโลเมตร จากสนามบินเชียงใหม่) ซึ่งเป็นพื้นที่การฝึกของกองทัพอากาศ จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้นักบินจำนวน 2 คน เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ภายหลังเกิดเหตุ พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันที พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุกองทัพอากาศ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอย่างละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการบินให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
กองทัพอากาศขอแสดงความอาลัยต่อนักบินผู้เสียสละ และครอบครัวอย่างสุดซึ้ง และขอสดุดีในความมุ่งมั่น เสียสละ อุทิศตนเพื่อประเทศชาติ และจะดูแลช่วยเหลือครอบครัวของนักบินผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
กองทัพอากาศให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจการฝึกบิน ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างขีดความสามารถและความพร้อมรบของกำลังทางอากาศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการป้องกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และดูแลความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขอขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนทีมกู้ภัยที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศอย่างเคร่งครัด