ทัวร์ลงไอติม! ปมเปรียบเทียบผู้ว่าฯ กทม.-นนทบุรี เจอสวนกลับแรง "เรียนจบสูงแต่ไม่เข้าใจโครงสร้างปกครอง"

ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ไทยโพสต์สวนหมัด 'ไอติม พริษฐ์' หลังปราศรัยเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ำระหว่างคนกรุงกับคนนนทบุรี ชี้เป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้ชาวบ้านไขว้เขวในสาระสำคัญ พร้อมกางโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นโต้กลับ ยันคนนนทบุรีมีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นได้เต็มพื้นที่และหลากหลายกว่าคนกรุงเทพฯ เสียอีก ลั่นเรียนจบสูงแต่ไม่เข้าใจระบบการปกครองไทย มีหน้ามาเป็นนักการเมืองหรือ?
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Gritsada Paiwan" ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย ได้ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์ "ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ" เกี่ยวกับความเข้าใจในระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น หลังพบว่าเจ้าตัวขึ้นกล่าวปราศรัยใหญ่ ณ ลานจอดรถ 2 ตลาดสมบัติบุรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค. โดยเจ้าตัวได้กล่าวบางช่วงบางตอนว่า
"กรุงเทพฯ กับนนทบุรีห่างกันไม่กี่กิโลเมตร ถนนเส้นเดียวกัน รถติดร่วมกัน ฝุ่น PM 2.5 สูดร่วมกัน แต่เครื่องมือแก้ปัญหากลับไม่เท่ากัน
กรุงเทพฯ มีผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่พอข้ามมาแค่นิดเดียวที่นนทบุรี ผู้บริหารสูงสุดกลับไม่ได้มาจากเสียงประชาชน เป็นโครงสร้างที่บังคับให้ประชาชนต้อง ‘เสี่ยงดวง’ ว่าจะได้ผู้บริหารที่ใส่ใจปัญหามากแค่ไหน" ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"ไอติม เขาเรียนจบจากอังกฤษ นับว่ามีความรู้ล่ะครับ แต่เขาพูดอย่างนี้ มันเหมือนกับการหลอกลวงชาวบ้านให้ไขว้เขวในสาระสำคัญ
อย่างนี้ครับ ระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย มี 5 อย่าง คือ
1. อบจ.
2. อบต.
3. เทศบาล
4. กรุงเทพมหานคร
5. เมืองพัทยา
กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่เมืองหลวงของประเทศไทย “ไม่มี” ฐานะเป็นจังหวัด แต่มีฐานะเป็น “เขตการปกครองท้องถิ่น” รูปแบบพิเศษที่เรียกว่ากรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
ผมถามไอติมว่า
กรุงเทพมหานคร มีประชากรตามทะเบียนบ้านราว 6 ล้านคน แต่มีประชากรแฝง รวมแล้วราว 12 ล้านคน นนทบุรี มีประชากรกี่คนครับ
กรุงเทพมหานครมีรายได้ราวปีละห้าหมื่นล้านบาท นนทบุรีมีรายได้กี่บาทครับ
แล้วผมถามกลับกันว่า คนกรุงเทพฯ เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ซึ่งมีฐานะเทียบเท่า “นายกเทศมนตรี”) ได้คนเดียว แล้วกรุงเทพมหานครก็ถูกแบ่งออกเป็น 50 เขต แต่ละเขตมี “ผู้อำนวยการเขต” ที่แต่งตั้งมาตามระบบราชการ
ส่วน นนทบุรี มีผู้ว่าราชการจังหวัด ที่แต่งตั้งมาตามระบบราชการคนเดียว
แต่คนนนทบุรีเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงจากประชาชน ได้ดังนี้ครับ เลือก นายก อบจ.ได้ 1 คน เลือกนายก อบต.ได้ 10 คน เลือกนายกเทศมนตรี เป็นเทศบาลตำบล 10 คน เทศบาลเมือง 22 คน เทศบาลนคร 3 คน
แบบนี้ คนกรุงเทพฯ ไม่น่าน้อยใจเหรอครับไอติม เพราะนนทบุรีมีผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งเต็มพื้นที่
เมืองต่างกัน บริหารด้วยระบบต่างกัน เรื่องแค่นี้คุณไม่เข้าใจ ยังมีหน้ามาเป็นนักการเมืองหรือครับ ถือว่าใจกล้ามากเลยครับ"