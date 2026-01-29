ส่อไม่จบแค่สอบวินัย! "เอกภพ" กางตัวเลขมัดจัดซื้อ ATK ปี 64 ตั้งคำถามบริษัทคู่สัญญาไม่ตรงสาย-กินส่วนต่าง?

นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร สส.พรรคภูมิใจไทย และอดีต กมธ.สาธารณสุข โพสต์แฉข้อมูลลับการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้น เมื่อปี 64 พบพิรุธการเลือกยี่ห้อ Standard Q ที่มีราคาสูงกว่าและประสิทธิภาพเป็นรองยี่ห้อ PanBio ในบัญชี WHO พร้อมตั้งคำถามถึงที่มาบริษัทคู่สัญญาที่ทำธุรกิจไม่ตรงสาย และข้อสังเกตเรื่องการส่งมอบของก่อนทำสัญญาจัดซื้อย้อนหลัง จี้ผู้เกี่ยวข้องเปิดเอกสารตรวจรับพิสูจน์ความจริง ลั่นเรื่องนี้มีมูลหนักส่อเกินกว่าแค่ผิดวินัย
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อดีตกรรมาธิการ (กมธ.) การสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความผ่าน "หมอเอก Ekkapob Pianpises" ออกมาโพสต์ข้อความตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 8.5 ล้านชิ้น เมื่อปี 2564 พร้อมจี้ให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อมูลและโชว์เอกสารตรวจรับพัสดุ โดยมองว่าเรื่องนี้อาจรุนแรงเกินกว่าแค่การสอบวินัยภายใน ทั้งนี้ นพ.เอกภพได้ระบุข้อความว่า
"มาครับคณะทัวร์... ไปกันต่อ !!!!
รู้หรือไม่ Standard Q ไม่ใช่ยี่ห้อเดียวที่เป็น ATK ในรายการขององค์การอนามัยโลกเมื่อปี 2564 !
จากข้อมูลที่ได้จากการเปิดซองประมูลขององค์การเภสัชกรรมในการจัดซื้อ ATK 8.5 ล้านชิ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2564
** บริษัท เอ็มพี กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด ยี่ห้อ Standard Q เสนอราคา 118.90 บาท
การทดสอบในเยอรมนี ความไว 76.6% ความจำเพาะ 99.3%
การทดสอบในบราซิล ความไว 97.6% ความจำเพาะ 88.7%
** บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) ยี่ห้อ PanBio เสนอราคา 93.46 บาท
การทดสอบ ความไว 93.8% ความจำเพาะ 100%
น่าสนใจ....
หากเห็นแก่ความจำเป็นเร่งด่วนจนต้องหาของมาใช้ให้ได้
หากเห็นความจำเป็นเร่งด่วนจนต้องเอาของมาใช้ก่อนแล้วทำจัดซื้อจัดจ้างตามหลัง
หากต้องการใช้ของที่อยู่ในรายการขององค์การอนามัยโลก
และ หากต้องการใช้ของที่มีคุณภาพสูง..... เปรียบเทียบข้อมูลแล้วดูเหมือน PanBio จะดูดีกว่า Standard Q ?!!!!
ทำไมต้อง Standard Q
ไม่ใช่ PanBio
*** บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) ที่ไม่เคยขายชุดตรวจ น้ำยาตรวจมาก่อน แต่เน้นธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องอบปลอดเชื้อในโรงพยาบาล
ไม่ได้เป็นบริษัทยื่นขอนำเข้าชุดตรวจ แต่รับซื้อต่อมาจากบริษัทนำเข้าใช่หรือไม่
ซื้อมาจากบริษัทนำเข้าในราคาเท่าไหร่ ก่อนมาขายให้ รพ.จะนะ ???
เรื่องนี้ไม่น่าจะจบแค่สอบวินัยแล้วมั้ง....
มาครับ มาอธิบายให้สังคมหน่อยว่าทำไมซื้อของ Standard Q ไม่ซื้อของ PanBio ที่ถูกกว่าและดูเหมือนว่าคุณภาพจะดีกว่า
อยากเห็นเอกสารตรวจรับพัสดุ....
ดูเหมือนจะมีการส่งของก่อนออกประกาศจัดซื้อ และก่อนทำสัญญาจัดซื้อหรือไม่
บริษัทไหนช่างใจดีให้ของมาใช้ก่อน จ่ายทีหลัง ไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหม???
โพสต์โดย เอกภพ เพียรพิเศษ 288/9 ม.3 ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย จำนวน 1 ชุด ตามวันเวลาที่ปรากฏ"