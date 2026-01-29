คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลแจงเหตุกลุ่มควันที่ชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์ ตรวจสอบไม่พบเพลิงไหม้ ไม่มีการอพยพผู้ป่วย

คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ชี้แจงกรณีพบกลุ่มควันบริเวณชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์ เมื่อเช้าวันนี้ ตรวจสอบไม่พบเพลิงไหม้ แต่เป็นกลุ่มควันบริเวณตู้ควบคุมระบบไฟของเครื่องสวนหัวใจ จนท.ระงับเหตุเรียบร้อย ไม่มีการอพยพผู้ป่วย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (29 ม.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ออกเอกสารรายงานสถานการณ์กรณีพบกลุ่มควันบริเวณชั้น 3 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ดังนี้
ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะ กรณีพบกลุ่มควันจํานวนมากที่บริเวณชั้น ๓ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ เวลาประมาณ ๐๖.๑๑ น. พบกลุ่มควันบริเวณห้องสวนหัวใจ ชั้น ๓ อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ทีมอัคคีภัยวชิรพยาบาลได้เข้าพื้นที่ตรวจสอบทันที เบื้องต้นไม่พบเปลวเพลิง และไม่พบการเกิดเพลิงไหม้แต่อย่างใด แต่มีกลุ่มความร้อนและกลุ่มควันจํานวนมากบริเวณตู้ควบคุมระบบไฟของเครื่องสวนหัวใจ ทีมดับเพลิงวชิรพยาบาล พร้อมด้วยทีมสนับสนุน ประกอบด้วย สถานีดับเพลิงสามเสน สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ และเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง สามเสน ได้เข้าควบคุมพื้นที่และสามารถระงับเหตุได้เรียบร้อย ไม่มีการอพยพผู้ป่วย และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สามารถให้บริการผู้ป่วยในอาคารในพื้นที่อื่นได้ตามปกติ
ทั้งนี้ คณะฯ ได้ปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผนดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สําหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ มณีฤทธิ์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ เวลา ๙.๐๐ น.