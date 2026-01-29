เปิดข้อมูล “เครื่องบินโจมตี AT-6TH” เขี้ยวเล็บกองทัพอากาศไทยประจำกองบิน 41 เชียงใหม่ ก่อนร่อนตก อ.จอมทอง

เมื่อช่วงเดือน ส.ค. 68 กองทัพอากาศไทยทำพิธีบรรจุประจำการเครื่องบินโจมตีเบา แบบ AT-6 เป็นเครื่องบินโจมตีแบบที่ 8 ของกองทัพอากาศ เข้าประจำการทั้งหมด 8 เครื่อง หลังลงนามสัญญาจัดหาวงเงิน 4.6 พันล้านบาท เพื่อเข้าประจำการ ณ ฝูงบิน 411 กองบิน 41 ทั้งนี้ได้ทำการแสดงโชว์เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา
เครื่องบินโจมตีเบา AT-6TH ได้รับการพิจารณาในการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนติดอาวุธ และสนับสนุนการป้องกันประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนการค้นหาและช่วยเหลือในพื้นที่การรบ โดยจุดเด่นสำคัญคือระบบควบคุมการบินที่มีลักษณะใกล้เคียงเครื่องบินขับไล่แบบ F-16
ล่าสุดวันนี้ 29 ม.ค. เมื่อเวลาประมาณ 10.30-10.50 น. เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบ AT-6TH (Wolverine) สังกัดกองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุตกบริเวณพื้นที่ป่าห่างไกลชุมชน ต.แม่สอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิต 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการจากกองทัพอากาศ