ถก RBC ไทย-เขมรล่ม! ทภ.1 เผยยังตกลงกันไม่ได้ เตรียมหารือใหม่อีกครั้ง

กองทัพภาคที่ 1 รายงานผลประชุม RBC ไทย-กัมพูชาระดับเลขานุการที่ปอยเปต ยังไม่สามารถทำข้อตกลงแก้ไขปัญหาพื้นที่ตามแถลงการณ์ร่วมหยุดยิงได้ จึงไม่มีการลงนามในวันนี้ พร้อมนัดหารือใหม่ในโอกาสต่อไป
วันนี้ (29 ม.ค.) กองทัพภาคที่ 1 แจ้งผลการประชุมกองเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee: RBC) ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 ของไทย และภูมิภาคทหารที่ 5 ของกัมพูชา ว่า ตามที่มีการจัดการประชุม RBC ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคทหารที่ 5 ณ ที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เพื่อลดความตึงเครียดและรักษาสันติภาพตามแนวชายแดนในพื้นที่ให้สอดคล้องตามถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3/2568 โดยในวันที่ 27-28 มกราคม 2569 คณะกองเลขานุการฯ ซึ่งมีเสนาธิการกองทัพภาคที่ 1 เป็นประธานกองเลขานุการฯ ฝ่ายไทย และรองผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่ 5 เป็นประธานกองเลขานุการฯ ฝ่ายกัมพูชา ได้จัดประชุมหารือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง ซึ่งหากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องตามร่างบันทึกข้อตกลงที่จัดทำขึ้นก็จะลงนามร่วมกันในวันที่ 29 มกราคม 2569 เพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไปนั้น
ผลการประชุมของคณะกองเลขานุการฯ ดังกล่าวยังไม่สามารถจัดทำบันทึกข้อตกลงให้บรรลุตามความมุ่งหมายของทั้งสองฝ่ายได้ โดยยังมีประเด็นที่จะต้องมีการหารือเพิ่มเติม จึงยังไม่มีการลงนามตามที่กำหนดไว้ โดยคณะกองเลขานุการฯ จะกำหนดการหารือเพื่อจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงให้บรรลุตามความมุ่งหมายอย่างแท้จริงของทั้งสองฝ่ายในโอกาสต่อไป
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ ณ ปัจจุบัน กองทัพภาคที่ 1 ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาอธิปไตยในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยวางกำลังดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยอย่างสูงสุดเช่นเดิม โดยยึดถือตามถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) ของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 3/2568