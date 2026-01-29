เริ่มแล้ว! มหกรรมหนังสือนานาชาติ Big Bad Wolf Books บุกซีคอนฯ ชวนหนอนหนังสือชอปจุใจ

ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ร่วมกับ Plan For Kids จัดงาน “International Book Sale featuring Big Bad Wolf Books” ชวนหนอนหนังสือและนักอ่านตัวยง เปิดประสบการณ์แห่งความสุข ยกขบวนหนังสือนานาชาติกว่า 200,000 เล่ม พร้อมส่วนลดสูงสุด 90% ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้
ศูนย์การค้าซีคอนฯ นำโดย ดร.จักรพล จันทวิมล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด และผู้ร่วมจัดงาน ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน “International Book Sale Featuring Big Bad Wolf Books” มหกรรมหนังสือนานาชาติที่นักอ่านห้ามพลาด จากนั้นได้รับเกียรติจาก คุณริสรวล อร่ามเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ผู้จัดงานและประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ
ภายในงานได้รวบรวมหนังสือคุณภาพจากทั่วโลก ครบทุกแนว ทุกวัย ตั้งแต่หนังสือเด็ก หนังสือภาพเสริมทักษะ นิยาย หนังสือภาษาอังกฤษ หนังสือไลฟ์สไตล์ ไปจนถึงหนังสือคุณภาพสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ทั้งเล่มฮิต เล่มดัง รวมทั้งหนังสือยอดนิยมและหนังสือหายากที่นักอ่านตามหา มาให้เลือกในที่เดียว จากสำนักพิมพ์ชั้นนำกว่า 30 สำนักพิมพ์ ไว้ให้นักอ่านได้ช้อปกันอย่างจุใจ
พลาดไม่ได้กับมหกรรมหนังสือนานาชาติ “International Book Sale Featuring Big Bad Wolf Books” ได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ รอบแรกจัดที่ ศูนย์การค้าซีคอน บางแค ถนนเพชรเกษม MRT สถานีภาษีเจริญ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2569 และจัดต่อเนื่องที่ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ MRT สถานีสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2569 หนอนหนังสือและนักอ่านตัวจริง เตรียมเก็บความสุขให้ครบทั้งสองงาน แล้วพบกันตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ที่ซีคอนฯ ทั้ง 2 สาขา ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/SeaconSquareFanPage และ facebook.com/SeaconBangkaeShoppingMall