อ.อัจฉราวดีร่ายยาวฉะ "สรยุทธ" กลางโซเชียล ปมหนุนพรรคการเมืองเหยียบย่ำสถาบันฯ

อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล โพสต์ตั้งคำถามสุดแรงถึง 'สรยุทธ สุทัศนะจินดา' สื่อมวลชนชื่อดัง กรณีวางตัวเป็นกระบอกเสียงให้พรรคการเมืองที่มีแนวคิดสั่นคลอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ย้ำเตือนประวัติศาสตร์ความเสียสละของ ร.๕ และ ร.๙ กว่าจะมาเป็นแผ่นดินให้ได้ทำมาหากินจนร่ำรวย ลั่นการสนับสนุนข้อมูลเท็จคือความทุจริตจากรากเหง้า พร้อมทิ้งท้ายคำถามคาใจ 'ใจคุณสรยุทธทำด้วยอะไร?
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. อาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อและวิพากษ์วิจารณ์ "คุณสรยุทธ" ในฐานะสื่อมวลชนอาวุโสที่ให้การสนับสนุนกลุ่มการเมืองซึ่งมีพฤติกรรมเหยียบย่ำและบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะ ร.๙ และ ร.๕ โดยชี้ว่าความสำเร็จและชื่อเสียงของคุณสรยุทธส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะประเทศมีเสถียรภาพจากการทรงงานของกษัตริย์ ทั้งนี้ อ.อัจฉราวดีได้ระบยุข้อความว่า
"ใจคุณสรยุทธ ทำด้วยอะไร
อ่านข่าวมาก็เนิ่นนาน เห็นทุกอย่างที่ทรงทำเพื่อพสกนิกร
แต่วันนี้ก็ยังส่งเสริมคนพวกนี้ ที่เหยียบย่ำหัวใจคนไทย
หมิ่นและด่าว่าในหลวง ร.๙ อย่างหยาบคาย
ใจคุณสรยุทธ ทำด้วยอะไรคะ
..
โอกาสในชีวิต หน้าที่การงาน ความนิยมชมชอบของประชาชน
ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถความพากเพียรของคุณสรยุทธค่ะ
แต่เคยคิดมั้ยว่า หากประเทศนี้ไม่มีเสถียรภาพ ไม่มีกษัตริย์รักษาแผ่นดิน และทุ่มเทให้เราได้อยู่อย่างสงบสุข
คุณสรยุทธจะมีโอกาสได้ทำมาหากินจนร่ำรวย
จนได้ชื่อว่าสื่อใหญ่ มีชื่อเสียงมากมาย อย่างนี้มั้ยคะ
แล้วรู้มั้ยว่า กษัตริย์ทุกข์ใจสาหัสยามทรงเผชิญภัยใหญ่หลวง
เพราะต่างชาติจะมาปล้นอธิปไตยของชาติ สำนึกกันบ้างมั้ยคะ
เด็กรุ่นนี้ไม่รู้หรอกค่ะ เพราะไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต
เขาได้เรียนแค่ลำดับเรื่องราว แต่คุณสรยุทธต้องรู้สิคะ
เพราะเป็นคนรุ่นเก่า หรือรู้แล้วไม่สนคะ
..
ตอนประเทศเสียดินแดนให้ฝรั่งเศส ร.๕ พระปิยมหาราชเสียพระทัยจนอยากตาย อาหารก็ไม่ยอมเสวย
ประชวรก็ไม่ยอมเสวยยา ทรงอยากตายค่ะ
ทรงอยากตาย เคยได้ยินมั้ยคะว่า กษัตริย์อยากตายเพราะเกรงจะเสียอธิปไตยของชาติไป กลัวปวงชนชาวไทยจะกลายเป็นทาสเขาค่ะ
คุณสรยุทธที่หนุนพวกชิงชังสถาบันน่ะ เคยสำนึกบ้างมั้ยคะ
ในความเป็นมนุษย์นี่ เราต้องมีสำนึกกตัญญู
..
การเนรคุณบิดเบือนความดีอันยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ เขาเรียกว่าเป็นคนเนรคุณและเป็นคนทุจริตค่ะ เป็นความทุจริตจากรากเหง้าสันดาน ไม่ใช่แค่ทุจริตเบียดบังทรัพย์
การให้ข้อมูลเท็จเป็นความทุจริต เราจะสนับสนุนคนที่โกหกเพื่อทำลายคนดีได้อย่างเลือดเย็น มาปราบทุจริตหรือคะ
วันนี้คุณสรยุทธหนุนพรรคที่คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เหลือแต่ประชาชน คุณสรยุทธรู้แนวทางของเขา
แต่ก็ยังหนุนเขา ทำตามเกมเขา พรรคส้มเนี่ยไม่สนเรื่องแก้ทุจริตหรอกค่ะ แค่เอามาใช้หาเสียง
คุณสรยุทธช่วยกระพือเรื่องทุจริตเบียดบังทรัพย์ แต่ไม่แตะต้องพฤติกรรมพยายามล้มโครงสร้างแผ่นดิน เพื่อช่วยให้เขาล้มเสาหลักของชาติได้สำเร็จใช่มั้ยคะ
สิ่งที่พวกเขาทำ คือการไล่เจ้าของบ้านผู้เอื้ออารีที่ให้ที่อยู่อาศัยตั้งแต่พวกนี้ยังไม่เกิด ไล่ให้ออกไปค่ะ ไล่ด้วยวิธีการใส่ร้ายและเหยียบย่ำทำลาย
ขอถามคำเดียวและจะไม่ถามคุณสรยุทธอีกเลย
..
ใจคุณสรยุทธ ทำด้วยอะไรคะ"