ด่วน! เครื่องบิน AT-6 ของ ทอ.ตกกลางป่า อ.จอมทอง ขณะฝึกบิน เสียชีวิต 2 ราย

วันนี้(29 ม.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 10.45 น.มีรายงานว่า เครื่องบิน AT-6 ของกองทัพอากาศตกในพื้นที่บ้านห้วยฝาง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบ
ต่อมาเวลา 11.07 น. เพจ “หน่วยกู้ภัยแม่โจ้” ได้โพสต์ภาพซากของเครื่องบินที่ตก โดยระบุว่าเป็นภาพจากทีมกู้ภัยตอบโต้ภัยพิบัติจอมทอง รอยืนยันผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต กรณีเครื่องบิน AT-6 ตกที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เวลา 11.28 น. เพจ “หน่วยกู้ภัยแม่โจ้” อัพเดตสถาการณ์เป็นเครื่อง AT-6 ฝึกบินของ ทอ.ตก โดยระบุว่า มีนักบิน 2 คน เครื่องตกที่บ้านห้วยม่วง ต.แม่สอย อ.จอมทอง ยืนยันประเมินดำที่เกิดเหตุ 2 ราย “ขอแสดงความเสียใจสุดซึ้ง กับครอบครัวและทหารเหล่ากล้า ข้อมูลจากพื้นที่จอมทอง”
สำหรับเครื่องบินโจมตีเบา AT-6 กองทัพอากาศไทยซื้อจากสหรัฐอเมริกา เพิ่งนำเข้าประจำการจำนวน 8 ลำ เพื่อทดแทน L-39ZA/ART และเพิ่งเริ่มปฏิบัติภารกิจประจำการในฝูงบิน 411 กองบิน 41
มีรายงานเพิ่มเติมว่า เครื่องบินประสบอุบัติเหตุหลังจากขึ้นบินจากสนามบินได้ 70 กิโลเมตร