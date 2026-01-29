"วุฒินันท์" แฉยับ! บอร์ดประกันสังคมฝั่งลูกจ้างวางยาไอที หวังใช้ปัญหาดัน สปส. ออกนอกระบบราชการ

'วุฒินันท์ นาฮิม' อดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์แฉเบื้องหลังบอร์ด สปส. ฝั่งลูกจ้าง ตั้งคำถามถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาระบบไอที ชี้พิรุธจงใจปล่อยให้ระบบรวน-ตัดงบสำรอง เพื่อใช้เป็นข้ออ้างโจมตีระบบราชการ หวังปั่นกระแสแยกตัวออกนอกระบบฯ เข้าทางกลุ่มการเมือง พร้อมทิ้งบอมบ์เปิดชื่อตัวละครลับ 'ผู้นำจิตวิญญาณด้อมส้ม' โผล่ร่วมวง"
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นายวุฒินันท์ นาฮิม อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวี ได้ออกมาโพสต์ข้อความมุ่งเป้าไปที่การตั้งคำถามถึง "ความจริงใจ" ของบอร์ดฝั่งลูกจ้าง ว่ากำลังใช้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนเป็นบันไดไปสู่เป้าหมายการแยกตัวจากระบบราชการหรือประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ปั่นกระแส “ประกันสังคมออกจากระบบราชการ” เข้าทางใคร?
เมื่อบอร์ดประกันสังคมฝั่งลูกจ้าง ไปดูงานต่างประเทศ พยายามไม่ถ่ายรูปในคณะ…
อ้างอิงจากแหล่งข่าวในประกันสังคม โชว์รายชื่อในเอกสาร พบว่ามีตัวแทนจากประกันสังคมก้าวหน้า ที่อยู่ในบอร์ดไอที รับรู้ปัญหาของระบบ SSO Call 850 ของประกันสังคม ซึ่งประเมินว่าจะมีปัญหาในช่วงการเปลี่ยนผ่านในต้นปี 2569 มาโดยตลอด
แต่การนั่งอยู่ในอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว นอกจากกลุ่มคนดังกล่าวจะไม่สามารถเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาอะไรได้แล้ว ยังทำเสมือนว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาด แต่รอให้เกิดปัญหาแล้วออกมาตีฟูว่า เป็นเพราะการบริหารงานที่ผิดพลาด ของราชการ และบอร์ดฝั่งนายจ้าง
โดยปัญหาเรื่องการเปลี่ยนผ่าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายไอทีเสนอว่าการเปลี่ยนผ่านระบบ อาจจะเกิดความไม่เสถียร และส่งปัญหาต่อการบริการ จึงจะขอใช้ระบบเก่า คือ ระบบ Sapian ในการเป็นระบบสำรองเพื่อป้องกันความไม่ไม่เสถียรในช่วงเปลี่ยนผ่านระบบ
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากบอร์ดชุดเก่า บอร์ดชุดนี้จึงทำได้เพียงการแก้ปัญหา แต่ในส่วนของบอร์ดฝ่ายผู้ประกันตน เป็นฝ่ายเสนอให้ตัดงบประมาณการใช้ระบบเก่าควบคู่ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายมันจะเกิดปัญหา
ซึ่งฝ่ายผู้ประกันตนพยายามชี้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบที่สุด ได้ลาออกจากอนุกรรมการชุดนี้เพื่อไปสมัครเป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และพบเพียงการออกมาให้ข่าวโจมตีเท่านั้น
จากเอกสารจะเห็นว่ามีบอร์ดฝั่งผู้ประกันตน ชงชื่อ
“ผู้นำจิตวิญญาณด้อมส้ม”
แสบมั้ย เดี๋ยววันศุกร์นี้มีภาคต่อ"