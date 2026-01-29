แอร์เอเชียแถลงขออภัย เที่ยวบินดอนเมือง-หาดใหญ่ล่าช้า หลังเกิดเหตุสื่อสารคลาดเคลื่อน ลืมผู้โดยสารบนรถบัส

แอร์เอเชียแจงปมดรามาเที่ยวบิน FD3116 ดอนเมือง-หาดใหญ่ หลังลืมผู้โดยสาร 23 คนไว้บนรถบัส ยอมรับเป็นความคลาดเคลื่อนด้านการสื่อสาร สั่งสอบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและยกระดับความปลอดภัยทันที
หลังจาก มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์ของสายการบินดัง หลังลืมผู้โดยสารไว้บนรถบัสถึง 23 คน จนเกือบตกเครื่อง คาดสาเหตุเกิดจากสื่อสารที่ผิดพลาด
ล่าสุด วันนี้ (29 ม.ค.) เพจ “Hflight" ได้โพสต์ชี้แจงของทางสายการบินดังกล่าว ระบุว่า “สายการบินไทยแอร์เอเชียชี้แจงกรณีเที่ยวบิน FD3116 ดอนเมือง - หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม
สายการบินไทยแอร์เอเชีย(FD/AIQ) ได้ชี้แจงกรณีเที่ยวบิน FD3116 ดอนเมือง-หาดใหญ่ วันที่ 17 มกราคม 2569 ดังนี้
สายการบินแอร์เอเชีย ชี้แจงกรณีเที่ยวบินที่ FD3116 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 เดิมมีกำหนดการออกเดินทางในเวลา 07.10 น. และถึงจุดหมายปลายทางในเวลา 08.45 น. มีผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 136 คน
จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนเที่ยวบินออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เกิดความคลาดเคลื่อนด้านการประสานงานและสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ ส่งผลต่อความครบถ้วนของผู้โดยสาร ทั้งนี้เพื่อดูแลผู้โดยสารทุกคนให้เดินทางอย่างครบถ้วน กัปตันจึงตัดสินใจรับผู้โดยสารที่ตกค้าง ทำให้เที่ยวบินดังกล่าวล่าช้าประมาณ 36 นาที
สายการบินแอร์เอเชียขออภัยต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น โดยได้สอบสวนเจ้าหน้าที่และดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นต่อไป
(จากการตรวจสอบเพิ่มเติมผ่าน Flightradar24 พบว่า เที่ยวบิน FD3116 ในวันดังกล่าว กำหนดการออกจากกรุงเทพฯ 07.10 น. เครื่องบินได้บินขึ้นในเวลา 08.03 น. และลงจอดที่หาดใหญ่เวลา 09.12 น.(กำหนดการตามตาราง 08.35 น.) ทำการบินด้วยแอร์บัส เอ320 ทะเบียน HS-BBJ)"