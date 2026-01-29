ทหาร-ชาวบ้าน ร่วมใจชูธงชาติไทยโบกสะบัดเหนือยอด “เขาสัตตะโสม” ประกาศชัด ที่นี่ประเทศไทย

“กองทัพบก Royal Thai Army" เผยภาพเหล่าทหารกล้าและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจชู "ธงชาติไทย" ขึ้นสู่ยอดเขา ณ ฐานปฏิบัติการญาณพัฒน์ อ.กันทรลักษ์ ซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญการประกาศอาณาเขต ที่นี่คือประเทศไทย!
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. เพจ “กองทัพบก Royal Thai Army" โพสต์ภาพสุดประทับใจที่เหล่าทหารกล้าและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจชู "ธงชาติไทย" ขึ้นสู่ยอดเขา ณ ฐานปฏิบัติการญาณพัฒน์ อ.กันทรลักษ์ ในจุดที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของชาติ
โดยทางเพจระบุข้อความว่า “ที่นี่ประเทศไทย (เขาสัตตะโสม)
ธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งอธิปไตยและเป็นหมุดหมายสำคัญการประกาศอาณาเขต "ที่นี่คือประเทศไทย" และเป็นจุดที่ทหารจะยอมถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเพราะเสาธงที่มีธงชาติไทยโบกสะบัด ไม่ได้ปักลงเพียงแค่บนพื้นดิน แต่ได้ปักลงในหัวใจของทหารกล้าทุกนาย ที่ยืนหยัดเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้
ภาพระหว่างการก่อสร้างฐานธงชาติไทย ที่ (เขาสัตตะโสม) ฐานปฏิบัติการญาณพัฒน์ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดย พัน.ร.12 ร่วมกับวัดป่าศรีแสงธรรม และประชาชนจิตอาสา เพื่อแสดงถึงเอกราชของชาติไทย ในเขตชายแดนไทย - กัมพูชา"