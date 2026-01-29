สร้างเสร็จแล้ว เสาธงชาติ "เขาสัตตะโสม" ประกาศที่นี่ประเทศไทย

วันที่ 28 ม.ค. เฟซบุ๊กเพจ กองทัพบก Royal Thai Army โพสต์ภาพการก่อสร้างฐานธงชาติไทยที่เขาสัตตะโสม ฐานปฏิบัติการญาณพัฒน์ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดย พัน.ร.12 ร่วมกับวัดป่าศรีแสงธรรม และประชาชนจิตอาสา เพื่อแสดงถึงเอกราชของชาติไทยในเขตชายแดนไทย - กัมพูชา
พร้อมระบุข้อความว่า “ที่นี่ประเทศไทย (เขาสัตตะโสม) ธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งอธิปไตย และเป็นหมุดหมายสำคัญการประกาศอาณาเขต "ที่นี่คือประเทศไทย" และเป็นจุดที่ทหารจะยอมถอยไม่ได้แม้แต่ก้าวเดียวเพราะเสาธงที่มีธงชาติไทยโบกสะบัด ไม่ได้ปักลงเพียงแค่บนพื้นดิน แต่ได้ปักลงในหัวใจของทหารกล้าทุกนาย ที่ยืนหยัดเอาเลือด เอาเนื้อ เอาชีวิต และความลำบากยากเข็ญเข้าแลกไว้
“ภาพระหว่างการก่อสร้างฐานธงชาติไทย ที่เขาสัตตะโสม ฐานปฏิบัติการญาณพัฒน์ ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดย พัน.ร.12 ร่วมกับวัดป่าศรีแสงธรรม และประชาชนจิตอาสา เพื่อแสดงถึงเอกราชของชาติไทย ในเขตชายแดนไทย - กัมพูชา
“...ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด…”