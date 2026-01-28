เติมความหวานแบบรักษ์โลก! ชวนคู่รักเช็คอินพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เที่ยวงาน “หวานใจสายเกษตร” 7-8 ก.พ. นี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เชิญประชาชน คู่รัก ครอบครัว และผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่น และแรงบันดาลใจ ในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “หวานใจสายเกษตร” ระหว่างวันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จังหวัดปทุมธานี เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของความรัก ความผูกพัน และการสร้างคุณค่าจากภาคการเกษตร ผ่านผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสู่ผู้บริโภค
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า
“ต้อนรับเดือนแห่งความรักกับงาน “หวานใจสายเกษตร” ตลาดเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่แห่งการเรียนรู้และเชื่อมโยงผู้คนกับวิถีเกษตรไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและลงมือทำด้วยความรัก ต่อยอดเป็นอาหาร ขนมหวาน และสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับสินค้าเกษตรของไทย สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้คนในชุมชน ควบคู่การสร้างแรงบันดาลใจในการทำเกษตรอย่างยั่งยืน”
ภายในงานอัดแน่นด้วยการอบรม วิชาของแผ่นดิน และเวิร์คช้อปฟรี 8 วิชา ครอบคลุม องค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกพืชเศรษฐกิจ การเลือกพันธุ์พืช การเพิ่มมูลค่าพืชรสหวาน การแปรรูปผลผลิต ไปจนถึงการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์และอาชีพจริง อาทิ วิชาปั้นเงินแสนด้วยพืชรสหวาน เทคนิคการเลือกพันธุ์ อะโวคาโด เกษตรรวยแบบเสร็จ 7 ชั่วโมง และศิลปะปั้นดินบนผืนผ้า เป็นต้น
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ นิทรรศการ “เกษตรสายสวย เพิ่มความหวาน” ถ่ายทอดเรื่องราวของคู่รักคนรุ่นใหม่“พี่อิ๋มและพี่ต้อม” เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จังหวัดเลย ที่เลือกกลับบ้านเกิด สร้างผืนป่า สร้างอาชีพ และเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากธรรมชาติ ตั้งแต่การปลูกกาแฟอินทรีย์ การแปรรูปโกโก้ กล้วย เบอร์รี่ ไปจนถึงการสร้างแบรนด์ “ลองเลย (Longloei)” สะท้อนแนวคิด “การทำป่า คืออาชีพแห่งอนาคต” อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมตลาดสินค้าเกษตรตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูป ขนมหวานไทย พันธุ์ไม้ และสินค้าเกษตรคุณภาพจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 100 ร้านค้า ให้เลือกชม ชิม และช็อปตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้พระราชประวัติ และพระอัจฉริยภาพกษัตริย์เกษตร สนุกไปกับภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา และนิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน รับชมภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ ฟรี พร้อมกิจกรรมพิเศษสำหรับคู่รักหรือคู่หวานที่ใส่เสื้อคู่มาเที่ยวงาน รับฟรี!! น้ำอ้อยอินทรีย์สดๆ จากแปลงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ร่วมเติมความหวานจากธรรมชาติ พร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจของการทำเกษตรยุคใหม่ ในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “หวานใจสายเกษตร” วันที่ 7–8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram /Line ID : @wisdomkingmuseum