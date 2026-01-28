สุริยาหีบศพ สาขานครปฐม พัฒนาบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้การบอกลาครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรักมีความหมายมากกว่าเดิม

ทำความรู้จัก สุริยาหีบศพ สาขานครปฐม (สุริยา6 หีบศพ) หนึ่งในสาขาหลักของผู้ให้บริการงานศพแบบครบวงจรในไทย ที่กำลังพัฒนาบริการรูปแบบใหม่ เพื่อให้เข้าถึงคนไทยได้มากขึ้น และง่ายขึ้นกว่าเดิม
หากพูดถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานศพในประเทศไทย ชื่อของ “สุริยาหีบศพ” คงเป็นหนึ่งในชื่อแรก ๆ ที่หลายคนนึกถึง ซึ่งถูกก่อตั้งโดยคุณสมชาย สุริยเสนีย์ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 70 ปี ทำให้สุริยาหีบศพกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญและความไว้วางใจในวงการนี้ แต่ในบทความวันนี้เราจะมาพูดถึงอีกสาขาหนึ่งที่สำคัญ คือ “สุริยาหีบศพ สาขานครปฐม” หรือ “สุริยา6 หีบศพ”
คุณสมชาย สุริยเสนีย์ ผู้ก่อตั้ง เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในวงการบริการหลังความตายแบบ One Stop Service ครอบคลุมพิธีไทย–จีน–คริสต์ สุริยาหีบศพสามารถให้บริการได้ครบวงจรทั้งรถตู้รับส่งศพ รถรับส่งทั่วประเทศหากต้องการใช้บริการ, ดอกไม้หน้าศพ, ของชำร่วย และการทำพิธีลอยอังคารที่ถูกต้องตามประเพณีทุกขั้นตอน การทำงานเน้นคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และความจริงใจในการดูแลทุกครอบครัวในช่วงเวลาสูญเสีย
“ด้วยแนวคิดการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย และการมองหาการพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สุริยาหีบศพ สาขานครปฐม (สุริยา6 หีบศพ) ยังมีแผนขยายบริการใหม่ ๆ ตั้งแต่ต้นปี 2569 ตัวอย่างเช่น การให้บริการจัดงานฌาปนกิจสำหรับสัตว์เลี้ยง รวมไปถึงการปรับรายละเอียดโปรแกรมจัดงานศพที่ดียิ่งขึ้น และเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม เพื่อให้การบอกลาครั้งสุดท้ายกับคนที่คุณรักมีความหมายมากกว่าเดิม” คุณสมชาย กล่าว
นอกจากนี้ สุริยา6 หีบศพ ยังมีบริการบริจาคโลงศพที่สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ พร้อมระบบ SMS แจ้งเตือนการบริจาค และหลักฐานการบริจาคที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ เสมอ
สุริยาหีบศพ สาขานครปฐม (สุริยา6 หีบศพ) จดทะเบียนในชื่อ บริษัท สุริยา คอฟฟิน เซอร์วิส จำกัด (SURIYA COFFIN SERVICE CO., LTD.) ในวันที่ 18 พ.ค. 2564 บริหารโดยทายาทรุ่นที่ 3 นำโดย คุณริญญารัตน์ สุริยเสนีย์ และ คุณคุณวีรพล สุริยเสนีย์ นอกจากนี้ยังมี คุณรัฐรุจน์ สุริยเสนีย์, คุณพัชรนันท์ สุริยเสนีย์ และคุณธิติเมศร์ สุริยเสนีย์ ร่วมด้วย โดยสาขา6 หีบศพขยายต่อยอด มาจากสาขา แคราย
สามารถติดตาม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
● เว็บไซต์สุริยา6 หีบศพ สาขานครปฐม : https://suriya6.com/
● เบอร์โทรศัพท์ : 062 669 9592 หรือ 082 419 2699
● เพจ Facebook : สุริยา6 หีบศพ
● อีเมล : suriya6coffin@gmail.com
● แอดไลน์ : @suriya6