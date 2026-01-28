“หมอเหรียญทอง” ชี้สปสช.บริหารล้มเหลวประกันสังคมยังดีกว่า เตือนอย่าตกเป็นเครื่องมือการเมือง

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ โพสต์วิจารณ์การทำงานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุบริหารงานล้มเหลวกว่า สำนักงานประกันสังคม ชี้หากบัตรทองดีกว่าจริง โรงพยาบาลเอกชนคงเข้าร่วมจำนวนมาก พร้อมเตือนประชาชนระวังการโจมตีเพื่อหาเสียงทางการเมือง
วันนี้ (28 ม.ค.)พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความคิดเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย โดยระบุว่า ตนไม่ได้กล่าวว่าสำนักงานประกันสังคมเป็นหน่วยงานที่ดี แต่ต้องการชี้ให้ผู้ประกันตนรับทราบว่า ทั้งสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีปัญหาในการบริหารงานทั้งคู่
อย่างไรก็ตาม พลตรีเหรียญทองเห็นว่า สำนักงานประกันสังคมยังมีการบริหารที่ไม่เลวร้ายเท่ากับ สปสช. พร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการโจมตีหรือกล่าวหาเพื่อหวังผลทางการเมือง
พลตรีเหรียญทองตั้งข้อสังเกตว่า หาก สปสช. มีระบบที่ดีกว่าประกันสังคมจริง โรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่น่าจะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาในระบบบัตรทองไปนานแล้ว โดยระบุว่า สปสช. มีปัญหาเรื่องการค้างชำระหรือเบี้ยวหนี้ไม่น้อยไปกว่าประกันสังคม
นอกจากนี้ ยังระบุว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ต้องการเข้าใจถึงความยากลำบากของผู้มีสิทธิบัตรทอง ควรลองไปใช้บริการโรงพยาบาลหรือคลินิกที่อยู่ในระบบบัตรทองตามที่ สปสช. จัดสรร เพื่อจะเห็นถึงปัญหาและความเดือดร้อนของผู้ป่วยในระบบดังกล่าว
พลตรีเหรียญทองยังวิพากษ์วิจารณ์การประชาสัมพันธ์ของ สปสช. โดยมองว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ สร้างภาพเกินความเป็นจริง พร้อมเปรียบเทียบว่ามีลักษณะคล้ายการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐเผด็จการ และระบุว่าผู้ป่วยบัตรทองในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพการเข้าถึงการรักษาที่ยากลำบาก ถึงขั้นต้องพึ่งพาใบส่งตัวเพื่อขอรับการรักษา
ตอนท้าย พลตรีเหรียญทองกล่าวถึงพรรคการเมืองบางพรรคว่า แม้ประชาชนสามารถเชื่อถือได้ แต่ไม่ควรเชื่อทั้งหมด โดยมองว่ายังไม่มีการเปิดเผยปัญหาหรือความล้มเหลวในการบริหารงานของ สปสช. อย่างตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ พลตรีเหรียญทองสรุปว่า โดยภาพรวมแล้ว สำนักงานประกันสังคมยังมีประสิทธิภาพในการบริหารงานดีกว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหากระบบบัตรทองมีคุณภาพเหนือกว่าจริง โรงพยาบาลเอกชนจำนวนมากคงเข้าร่วมระบบดังกล่าวไปแล้ว