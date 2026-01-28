ข่าวปลอม! เจอชาวอินเดียป่วยไวรัสนิปาห์ที่ภูเก็ต รพ.ยันไม่เป็นความจริง

จากกรณีเพจเฟซบุ๊กด้านข่าวสารในจังหวัดภูเก็ต โพสต์ข้อความ ระบุว่าพบชาวอินเดีย 7 คนป่วยกักตัวที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ พร้อมแจ้งทุกท่านใส่แมสก์ แอลกอฮอล์ ฉีดในรถ เพื่อนพยาบาลในโรงพยาบาลแจ้งให้ทราบ”
โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลมีการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทุกคน
พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจาก เพจทางการของโรงพยาบาล หรือ หน่วยงานราชการระดับจังหวัด เพื่อความถูกต้องของข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ จะช่วยลดความสับสนและความตื่นตระหนกในสังคม
ที่มา : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ Bangkok Hospital Siriroj
วันที่ตรวจสอบ : 28 มกราคม 2569