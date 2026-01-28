คุ้นๆ! ฝ่ายค้านมาเลเซียไม่เห็นด้วย "จัดคอนเสิร์ตสาดน้ำ" ใจกลาง KL กระทบจราจร–ไม่สอดคล้องวัฒนธรรม

กลุ่มเยาวชนพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย ค้านแนวคิด รมว.ท่องเที่ยวฯ ปิดถนนจัดคอนเสิร์ตสาดน้ำ ย่านบูกิตบินตัง ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชี้กระทบการจราจรและไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมมาเลเซีย เลียนแบบเทศกาลถนนจากต่างประเทศ อาจไม่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น
วันนี้ (28 ม.ค.) นายโมฮาเหม็ด ซุกรี โอมาร์ ประธานคณะทำงานด้านดะวะห์และการพิทักษ์อิสลาม (Lajnah Dakwah & Pembelaan Islam) แห่งกลุ่มเยาวชนพรรคอิสลามแห่งมาเลเซีย (PAS) แสดงจุดยืนคัดค้านการจัดงานเทศกาลดนตรีสายน้ำ หรือ Water Musical Festival ในย่านบูกิตบินตัง (Bukit Bintang) แหล่งชอปปิ้งใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2569 ซึ่งจะจัดควบคู่กับการเฉลิมฉลองวันแรงงานด้านการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญปีแห่งการท่องเที่ยวมาเลเซีย หรือ Visit Malaysia 2026 (VM2026)
เขาระบุว่า รับทราบการประกาศของ นายเตียง คิง ซิง (Tiong King Sing) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซีย และยืนยันว่าเห็นด้วยกับความตั้งใจของรัฐบาลในการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และสนับสนุนภาคธุรกิจโรงแรม ค้าปลีก รวมถึงเอสเอ็มอี ตลอดจนการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมรดกของประเทศ
อย่างไรก็ตาม การคัดค้านดังกล่าวเป็นไปบนหลักการ เหตุผล และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะต่อการเลือกสถานที่และรูปแบบการจัดงาน ในพื้นที่สาธารณะสำคัญอย่างบูกิตบินตัง
นายซุกรีระบุว่า บูกิตบินตังเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการสัญจรที่สำคัญ มีประชาชน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะจำนวนมาก การปิดถนนยาวนานถึง 3 วันจะส่งผลกระทบต่อการเดินทาง การดำเนินธุรกิจรายย่อย ความปลอดภัยสาธารณะ และความสะดวกสบายของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ แนวคิดของเทศกาลน้ำและความบันเทิงกลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีลักษณะงานรื่นเริงแบบเปิด ยังควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบในแง่ของคุณค่า มารยาท ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และความกลมกลืนทางสังคม โดยเฉพาะในบริบทของมาเลเซียซึ่งเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำสหพันธรัฐ
เขายังเตือนว่า การจัดงานในพื้นที่แออัดมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพสาธารณะ และการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ความแออัดรุนแรง การบาดเจ็บ การทำลายทรัพย์สิน มลภาวะ และปัญหาทางศีลธรรม พร้อมย้ำว่า การท่องเที่ยวไม่ควรถูกมองเพียงในมิติความบันเทิง แต่ต้องตั้งอยู่บนความยั่งยืน คุณภาพชีวิตของประชาชน และภาพลักษณ์ประเทศ
นายซุกรีย้ำว่า การคัดค้านครั้งนี้ ไม่ใช่การต่อต้านแคมเปญ Visit Malaysia 2026 หากแต่สอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญที่ต้องการสะท้อนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และเทศกาลที่ยึดโยงกับคุณค่าท้องถิ่น เช่น ฮารีรายอ ดีปาวลี ตรุษจีน กาวาย และทาดาว กาอามาตัน โดยเห็นว่าการคัดเลือกกิจกรรมหลักควรสะท้อนตัวตนของมาเลเซีย ไม่ใช่เลียนแบบเทศกาลถนนจากต่างประเทศที่อาจไม่เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น
ทั้งนี้ เขาเรียกร้องให้กระทรวงการท่องเที่ยว รัฐบาลกลาง และสภานครกัวลาลัมเปอร์ (DBKL) พิจารณาทบทวนการจัดงานดังกล่าว ทั้งในด้านสถานที่ ขนาด และรูปแบบ พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมถึงให้ความสำคัญกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครอบครัว และชุมชน ที่สอดคล้องกับคุณค่าของสังคมและภาพลักษณ์ประเทศ
นายซุกรีระบุว่า จุดแข็งของมาเลเซียในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ได้อยู่ที่งานรื่นเริงหรือความบันเทิงเสรี หากแต่อยู่ที่วัฒนธรรม มารยาท มรดก และอัตลักษณ์แบบตะวันออก พร้อมยกตัวอย่างประเทศอย่างญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โมร็อกโก และตุรกี ที่ใช้วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยไม่ละทิ้งรากเหง้าของประเทศ
เขาทิ้งท้ายว่า มาเลเซียควรเดินบนเส้นทางเดียวกัน การปกป้องวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไม่ใช่อุปสรรคต่อความก้าวหน้า แต่เป็นรากฐานของการท่องเที่ยวที่มีศักดิ์ศรี ยั่งยืน และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ พร้อมย้ำว่า “การท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่เสียงดังหรือหวือหวาที่สุด แต่คือการท่องเที่ยวที่หยั่งรากในคุณค่า มีวัฒนธรรมเป็นแกน และมีความเป็นมาเลเซียอย่างแท้จริง”
ก่อนหน้านี้ นายเตียง คิง ซิง รมว.การท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรมของมาเลเซีย กล่าวว่า เทศกาล Water Musical Festival จะจัดขึ้นในวันแรงงานสากล (May Day) 1 พ.ค. โดยจัดต่อเนื่องเป็นเวลาสามวัน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านค้าปลีก และวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยจะปิดการจราจรย่านบูกิตบินตังและถนนบางเส้นทาง เพื่อรองรับการเฉลิมฉลองดังกล่าว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการประสานงานกับพันธมิตร หลังได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงโรงแรมและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว