สธ.สั่งเข้ม! ลงพื้นที่ตรวจ รพ.ราชวิถี เตรียมรับมือ “ไวรัสนิปาห์” ยืนยันไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

สธ.ไม่ประมาท สั่งเตรียมพร้อมรับมือ “ไวรัสนิปาห์” ครบวงจร ทั้งแนวทางวินิจฉัยและเวชภัณฑ์ หลังอธิบดีกรมการแพทย์ลงพื้นที่ รพ.ราชวิถี เช็กความพร้อม มั่นใจรับมือได้ทันทีหากมีการระบาด
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายแพทย์ ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการติดตามสถานการณ์กรณีเชื้อไวรัสนิปาห์ โดยได้มอบหมายให้กรมการแพทย์เตรียมความพร้อมและจัดทำแนวทางด้านการวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบการรายงานการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกระดับ โดยได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสนิปาห์ของประเทศต่างๆ การเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลนพรัตนธานี และโรงพยาบาลเลิดสิน รวมทั้งโรงพยาบาล/สถาบันเฉพาะทางต่างๆ
โดยเน้นย้ำให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเตรียมพร้อมในทุกด้าน เช่น บุคลากร เวชภัณฑ์ เตียง ห้องผ่าตัด หรือส่วนงานบริการในโรงพยาบาลอื่นๆ ที่จำเป็น รวมถึงให้มีการประสานงานหน่วยงานเครือข่ายในการจัดทำคำแนะนำสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus) แนวทางการจัดระบบบริการของโรงพยาบาล กรณีมีการระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์ และคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสนิปาห์
ทั้งนี้ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลราชวิถี พบว่ามีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยสงสัย และผู้ป่วยยืนยันจากโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ทั้งในกรณีที่มีผู้ป่วยสงสัยมาโรงพยาบาลเองหรือระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ตั้งแต่จุดคัดกรอง จุดตรวจผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน รวมทั้งห้องแยกตรวจโรค ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถีมีห้องแยก สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง จนถึงอาการรุนแรง ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยของระบบสาธารณสุขไทย