ปรากฏการณ์แห่งดวงดาว “โลกนี้คือละคร” Variety Arts โดย โยทะกา จุลโลบล ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรม

ปรากฏการณ์แห่งดวงดาว ในวันที่ 31 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC) ภายในงานพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ในนิทรรศการที่จะเปลี่ยนหอศิลป์ให้กลายเป็นโรงละครแห่งชีวิต
ถ่ายทอดทุกอารมณ์ความรู้สึกผ่านปลายพู่กันและศิลปะการแสดงสุดตระการตา พร้อมสัมผัสผลงานจาก "ปรมาจารย์" และศิลปินร่วมสมัยชื่อดัง มาร่วมดื่มด่ำกับผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าจากศิลปินระดับครู เช่น ประสงค์ ลือเมือง, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, หริธร อัครพัฒน์, Myrtille Tibayrenc, วสันต์ สิทธิเขตต์, ตะวัน วัตุยา, พรชัย ใจมา, ทรงเดช ทิพย์ทอง, ชัชวาล รอดคลองตัน, อรรถสิทธิ์ ปกป้อง, สยามรัตน์ อักษรศักดิ์, เสงี่ยม ยารังสี, สุวิทย์ ใจป้อม, อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน และศิลปินอีกมากมาย โดยในปีนี้มีไฮไลต์พิเศษที่หาดูได้ยาก ซึ่งนอกจากงานจิตรกรรมแล้ว ครั้งนี้ยังเป็นการรวบรวมศาสตร์และศิลป์ไว้อย่างครบเครื่อง ดังนี้
- การเสวนาทางศิลปะ ในหัวข้อ “ใครๆ ก็อยากเป็นนักอนุรักษ์งานศิลปะ”
- Contemporary Show: การแสดงดนตรีร่วมสมัยผ่านขิม และเปียโน
- The Return of Legend : การแสดงชุด "ดั่งสีดา" โดย แมน วทัญญู มุ่งหมาย
- ญีนา ซาลาส ในฐานะนางแบบผู้ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งงานศิลปะ
- บันทึกภาพประวัติศาสตร์ผ่านมุมมองศิลปินภาพถ่ายโดย บดินทร์ ดุ๊ก
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (RCAC)