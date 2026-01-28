นนทบุรีขึ้นแท่นอันดับ 3 ยอดผู้ป่วย “ฝีดาษลิง” สะสม 50 ราย ติดง่ายกว่าที่คิด แค่สัมผัสใกล้ชิดก็เสี่ยง

เพจ "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์" เผยโรคฝีดาษวานร (Mpox) นนทบุรีมีผู้ป่วยสะสม 50 ราย สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 เตือนสายพันธุ์ใหม่แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น
วันนี้ (28 ม.ค.) เพจ "โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์" ได้ออกมาโพสต์รายงานโรคฝีดาษวานร (Mpox) นนทบุรี มีผู้ป่วยสะสม 50 ราย สูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของไทย รองจากกรุงเทพฯ และชลบุรี
อาการที่ควรระวัง ผื่น/ตุ่มน้ำ มักเริ่มจากตุ่มแดง กลายเป็นตุ่มใส และเป็นหนอง (มักพบบริเวณใบหน้า ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรืออวัยวะเพศ
ไข้สูง มีอาการหนาวสั่นร่วมด้วย
ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง
ต่อมน้ำเหลืองโตบริเวณคอ รักแร้ หรือขาหนีบ (เป็นจุดสังเกตสำคัญที่ต่างจากไข้หวัดทั่วไป) หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นผิดปกติ หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ
ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงในไทยกำลังเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ไม่ใช่แค่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่การสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้ของร่วมกันก็มีความเสี่ยง