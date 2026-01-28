"ชูวิทย์" ฟาดแรง! พรรคส้มคือ "ละครลิง" เตือนคนไทยอย่าฝากอนาคตลูกหลานไว้กับคนไม่มีอนาคต

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ โพสต์เดือดวิเคราะห์อนาคตพรรคส้ม ชี้สภาพบุคลากรเข้าขั้นวิกฤต กลายเป็น 'The Invisibles' หายตัวเงียบ พร้อมตั้งคำถามแรงถึงคนไทย "จะฝากอนาคตลูกหลานไว้กับคนที่แม้แต่อนาคตตัวเองยังเอาไม่รอดได้อย่างไร?" หลังแกนนำหลักพาเหรดถูกแบน-จ่อคิวถูกเชือดเซ่นพิษ ม.112
เมื่อวันที่ 27 ม.ค. นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตนักการเมือง ออกมาโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การฝากอนาคตของประเทศและลูกหลานไว้กับพรรคส้ม โดยชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวใน 3 ประเด็นหลัก 1. บุคลากรที่ขาดหาย 2. วิกฤตทางกฎหมาย 3. อนาคตที่ริบหรี่ ทั้งนี้ นายชูวิทย์ได้ระบุข้อความว่า
"ฝากอนาคต กับคนไม่มีอนาคต
หากเราจะฝากชีวิตลูกหลานไว้กับใครสักคน
คนคนนั้นต้องมีอนาคตที่สดใสให้เราหวังพึ่งได้
แต่สภาพพรรคส้มที่ปราศรัยหาเสียงใหญ่โต จะปฏิรูประบบ รื้อโครงสร้างประเทศ
มาลองดูว่า “เราจะฝากอนาคตไว้กับพรรคส้มได้ไหม?”
แรกเริ่มเปิดตัว “The Professionals“ เสียใหญ่โต
หลังจากนั้นหายจ้อยเงียบสนิท
ขึ้น “Miss called“ ไม่มีเสียงตอบรับ ไม่รู้ว่าไปไหนหมด
ตอนนี้จึงกลายเป็น “The Invisibles” หายตัวไปหมดแล้ว
จากการคิดปฏิรูปทุกอย่างตั้งแต่การเมืองใหม่ ระบบราชการ คอร์รัปชัน เรื่องสีเทา ตามที่พรรคส้มหาเสียงไว้
ท้ายสุดแล้วจาก “หนังฮอลลีวูด” ลงทุนสร้างเป็นพันล้าน
กลับเป็นแค่ “ละครลิง“ ค่าตั๋วเข้าดูแค่ 10-20 บาท ใช้แค่ฉากผ้าม่านสีส้ม
เพราะทั้งพรรคมีแค่ เท้ง ไอซ์ โรม วิโรจน์ ไหม และนอมินีธนาธรเท่านั้น
ที่วิ่งโหมโรงตั้งแต่ต้นม้วนยันจบ โดยมีพิธาโผล่มาแจมตอนท้าย
หนังใหญ่ฟอร์มยักษ์แต่ไฉนลงทุนน้อยค้ากำไรเกินควร
แล้วบทละครก็ย้ำแต่ "อนาคตลูกหลาน" แต่ไม่บอกว่าเอาไปฝากแล้วจะทำยังไง?
อนาคตของลูกหลาน จึงถูกฝากไว้กับคนที่ล้วนไม่มี "อนาคต" ทั้งสิ้น
ธนาธร โดนโทษแบน 10 ปี
ชัยธวัช โดนโทษแบน 10 ปี
พิธา โดนโทษแบน 10 ปี
ช่อ คนนี้พิเศษ หมดสิทธิ์ตลอดชีวิต กลับเป็นภาระให้ลูกหลานด้วยซ้ำในยามแก่ชรา
ส่วนอนาคตของพรรคส้มคนที่เหลือจ่อคิวอีก
หาก ป.ป.ช.ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฟัน 44 อดีต ส.ส.พรรคส้มเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐาน จริยธรรมร้ายแรง จากการเสนอชื่อแก้ ม.112
ก็เข้าแถวเรียงตัวถูกเชือดหมดอนาคตกันไปอีก
ไล่ตั้งแต่ เท้ง ไหม โรม วิโรจน์ และอีก 40 พรรคส้มตัวตึงเต็มจำนวนไม่ขาดตกบกพร่อง
แปะข้างฝาไว้ได้ว่า "อนาคตริบหรี่"
คงไปฝากอนาคตไม่ไหว เพราะขนาดอนาคตตัวเองยังไปไม่รอด
ส่วนอนาคต "ดาวฤกษ์" อย่างไอซ์ รักชนก ก็โดนศาลชั้นต้นตัดสินจำคุก 6 ปี 2 ข้อหา ม.112 กับ พ.ร.บ.คอมพ์ไปแล้ว
หากอุทธรณ์ลงยืนตามศาลชั้นต้น คงต้องเข้าคุกก่อนจนถึงฎีกา
คดี ม.112 จบไม่สวยสักคน อนาคตตัวจี๊ดดับไปอีก
กลับมาการเมืองได้อีกที ไอซ์พ้นโทษคุก และหมดโทษแบน อายุคงใกล้ 50 ปี
"พรรคส้ม" จึงไม่เหลืออนาคตที่ไหนให้ฝาก
ในเมื่อแต่ละคน “ไม่มีอนาคต” กันทั้งนั้น
เมื่อเริ่มด้วยการไปแตะ ม.112 กลับหมดอนาคตด้วย ม.112
อนาคตที่กำหนดด้วยตัวเอง ไม่มีศัตรูคู่แข่งทางการเมืองพรรคไหนไปทำลาย
แล้วพวกเราคนไทยจะเอา "อนาคตของลูกหลาน" ไปฝากไว้กับคนไม่มีอนาคตของตัวเองได้ยังไง?"