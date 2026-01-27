“กิตติพงษ์” พบการเผยแพร่บิดข้อมูลชี้นำการเมือง จาก“ทหารไอโอ” ตั้งคำถามแรง ทำไปเพื่อใคร

กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ โพสต์เดือด ตั้งข้อสังเกตปฏิบัติการ “ไอโอเทา” หลังพบการเผยแพร่ข้อมูลผสมข้อเท็จจริงกับเนื้อหาชี้นำ หวั่นบิดเบือนความเข้าใจประชาชน ย้ำทหารไม่ควรแทรกแซงการเมือง
วันนี้ (27 ม.ค.) เฟซบุ๊ก “กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ” หรือ ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ได้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งประเด็นวิพากษ์ถึงกรณีการสื่อสารข้อมูลทางการเมืองในลักษณะชี้นำ หลังปรากฏข้อความในกลุ่มไลน์ที่อ้างว่าเผยแพร่โดยนายทหารยศพันเอก ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าได้รับข้อความดังกล่าวโดยตรงโดยระบุว่า รูปแบบการสื่อสารดังกล่าวเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่า “ไอโอเทา” คือการนำข้อเท็จจริงมาผสมกับเนื้อหาที่ต้องการสื่อ เพื่อสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนแก่ผู้อ่าน แตกต่างจาก “ไอโอดำ” ที่เป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อโจมตีโดยตรง พร้อมตั้งคำถามว่า การกระทำเช่นนี้มีเป้าหมายเพื่ออะไร
เขาย้ำว่า เรื่องทางการเมืองควรเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้วิจารณญาณตัดสินใจด้วยตนเอง โดยทหารไม่ควรเข้ามาแทรกแซง เพราะยิ่งแทรกแซงยิ่งตอกย้ำข้อกล่าวหาที่พรรคประชาชนเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ยังมีผู้มีอำนาจบางกลุ่มในกองทัพได้รับผลกระทบจากแนวคิดการทำให้การบริหารกองทัพโปร่งใสมากขึ้น
นอกจากนี้ กิตติพงษ์ ยังระบุว่า หากพี่น้องทหารจะทุ่มเททำงานด้านข้อมูลข่าวสาร ควรนำไปใช้กับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศ เช่น ข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา มากกว่าการใช้เพื่อสร้างความแตกแยกหรือชี้นำความคิดเห็นของประชาชนชาติเดียวกัน