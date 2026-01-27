กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รุกผลักดันธุรกิจร้านอาหาร ใช้ FoodTech เชื่อมแพลตฟอร์มออนไลน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในชุมชน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ DIPROM เร่งผลักดันธุรกิจร้านอาหารทะยานไกล ใช้ FoodTech ติดปีกเชื่อมแพลตฟอร์มออนไลน์ ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางตลาด : DIPROM Food Tech ภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร เพื่อส่งเสริมธุรกิจร้านค้าให้สามารถเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางตลาด ตั้งแต่ “ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” มุ่งสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ในชุมชน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือ DIPROM เปิดเผยถึงที่มาและความสำคัญของการเชื่อมโยงและส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารกับแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย กิจกรรมเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางตลาด : DIPROM Food Tech ภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมร้านอาหาร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มุ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้ ขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านอาหาร สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางตลาด : DIPROM Food Tech เป็นการบูรณาการโดย
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Thailand Creative Content Agency: THACCA) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารออมสิน สถาบันอาหาร สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัท ไลน์แมนวงใน จำกัด บริษัท ช๊อปปี้ฟู้ด จำกัด บริษัท ธิงค์ อาร์ เค จำกัด บริษัท ซุปเปอร์โคโคนัท จำกัด บริษัท โอโฮ แชท จำกัด บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด บริษัท ทริกเกอร์พลัส จำกัด Food Market Hub Hungry Hub บริษัท โอโฮ แชท จำกัด โดยกิจกรรม DIPROM Food Tech เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมุ่งเจาะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารชุมชน, วิสาหกิจชุมชน, ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการชุมชนที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงองค์ประกอบหลักในกลยุทธ์ต่างๆ เข้าเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ตลอดจนวิธีการนำไปใช้จริงบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆ และการสร้างความผูกพันกับลูกค้า (Loyalty Program) ด้วยการจับคู่กลยุทธ์เชื่อมโยงสู่แพลตฟอร์ม โดยเฉพาะกลยุทธ์การขยายช่องทางการตลาดสู่ Omnichannel ผ่าน Market Place, Cloud Kitchen โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการ เพื่อสร้างความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผู้ประกอบการร้านค้าก็สามารถวิเคราะห์ปัญหา ระบุความต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ ของแต่ละสถานประกอบการร้านอาหาร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดในการนำแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลขยายและเพิ่มช่องทางการตลาด
ทั้งนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีกระบวนการคัดเลือกร้านอาหารที่เข้มข้นจากร้านอาหารมากกว่า 50 ร้านอาหาร เพื่อให้จนได้ร้านอาหารที่มีความตั้งใจ มีศักยภาพสูง จำนวน 20 ร้านอาหารเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
จากการดำเนินกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ผู้ประกอบการได้ให้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในภาพรวม และผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความยินดีที่จะเข้าร่วมทำกิจกรรมฯ เป็นอย่างมาก โดยมีความคาดหวังให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนำเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในลักษณะเช่นนี้ ต่อไปในอนาคต
โดยกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ มีผลสำเร็จจากร้านอาหารที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน มุ่งทำให้เกิดการกระจายรายได้ และขยายโอกาสทางธุรกิจ ได้แก่
1.โมริ คาเฟ่ แอนด์ แกสโตร:
เทคโนโลยี/แพลตฟอร์มที่เลือกใช้ ด้านการตลาด ได้แก่ Google My Business, Facebook Ads (Geo-Targeting) ด้าน HR Tech: Workday (สำหรับร้านขนาดใหญ่), Google Classroom/LMS สำหรับ e-Learning}, หน้าร้าน: สั่งเมนูอาหารผ่านระบบ QR/Self-Ordering Kiosk
2.มีสุขฟาร์ม :
เทคโนโลยี/แพลตฟอร์มที่เลือกใช้ ด้านการชำระเงิน POS: Wongnai, Square, ด้านการตลาด: Facebook Ads Manager, LINE Ads Platform ด้านCRM: LINE OA
3.ครัวจิตรา การ์เด้นเฮ้าส์
เทคโนโลยี/แพลตฟอร์มที่เลือกใช้ ด้านการชำระเงิน POS: BOH, FoodStory, Ocha (พร้อมฟังก์ชั่นควบคุมสต็อก) ด้านการเก็บข้อมูล Data Analytics: Google Analytics (สำหรับทำแคมเปญ), Data Dashboard ในระบบ POS
4.ผัดไทย 100 ปีบ้านทางเกวียน
เทคโนโลยี/แพลตฟอร์มที่เลือกใช้ ด้านการชำระเงิน POS: FoodStory, Square ด้านการเก็บข้อมูล: POS Data Dashboard
5. a little home
เทคโนโลยี/แพลตฟอร์มที่เลือกใช้ ด้านการสร้างแบรนด์: Canva (สร้างภาพ/วีดีโอ), Google Business Profileด้าน CRM: LINE OA, Pointspot
ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรมฯ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 24 ล้านบาท ขณะเดียวกัน การจัดงานกิจกรรมสร้างการรับรู้ DIPROM Food Tech ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร พ.ศ 2568 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ 2569 นี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ ๔๓ ร้านค้า มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน ๑๓๒ คน และให้ความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในครั้งต่อไปอีกด้วย