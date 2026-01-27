เขตบางเขนบุกตรวจคาเฟ่แมว หลังถูกร้องเรียนเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ ส่วนแมวมีผู้ใจบุญดูแลก่อนหาบ้านใหม่

สำนักงานเขตบางเขนลงพื้นที่ตรวจสอบคาเฟ่แมว หลังประชาชนร้องเรียนและเผยแพร่คลิปพฤติกรรมเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรง เบื้องต้นไม่พบการจำหน่ายอาหารตามใบอนุญาต เจ้าของร้านยุติกิจการ พร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมาย
วันนี้ (27 ม.ค.) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน ลงพื้นที่ตรวจสอบคาเฟ่แมวแห่งหนึ่งในพื้นที่ หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ขอความช่วยเหลือให้เข้าตรวจสอบกรณีพบพฤติกรรมที่เข้าข่าย ทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรง
การเข้าตรวจสอบดังกล่าว สืบเนื่องจากมีผู้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในลักษณะที่ระบุว่าเป็น เจ้าของร้านมีพฤติกรรมทุบตี ทำร้ายแมว และขว้างแมวใส่กำแพง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก และมีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าดำเนินการ
จากการตรวจสอบในส่วนของ ใบอนุญาตการจำหน่ายอาหารภายในคาเฟ่ พบว่า ไม่พบการจำหน่ายอาหารแต่อย่างใด โดยทางเจ้าของร้านชี้แจงว่าได้ ยุติการประกอบกิจการคาเฟ่แมวแล้ว พร้อมแสดงความยินดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวน และยอมรับโทษตามกฎหมาย หากถูกพิพากษาว่ามีความผิด
ขณะเดียวกัน ภายหลังจากนี้ มูลนิธิกลุ่มผู้รักสัตว์ จะร่วมกับเจ้าของร้าน ดำเนินการ หาบ้านใหม่ให้กับแมวทั้งหมด เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์รับเลี้ยงแมว สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ผ่าน มูลนิธิที่รับผิดชอบ เจ้าของร้าน หรือฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน เพื่อประสานงานในขั้นตอนต่อไป