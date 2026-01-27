"ประกันสังคม" แจงปมปรับเงินสมทบ ยันไม่ได้ขึ้นมา 30 ปี ผู้ประกันตนจ่ายเพิ่มสูงสุด 875 บาทต่อเดือน

โลกออนไลน์ถกเดือด หลังคลิปข่าวเผย “ประกันสังคม” เตรียมปรับเงินสมทบ ทำผู้ประกันตนบางกลุ่มต้องจ่ายเพิ่มสูงสุด 875 บาทต่อเดือน ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมออกมาชี้แจง ย้ำเป็นการปรับฐานคำนวณ ไม่ใช่การขึ้นอัตรา พร้อมอธิบายเหตุผล-สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
วันนี้ (27 ม.ค.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ออกมาชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าว ไม่ใช่การปรับขึ้นอัตราเงินสมทบ แต่เป็นการ ปรับฐานเงินเดือนสูงสุดที่ใช้คำนวณเงินสมทบ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพในปัจจุบัน ซึ่งฐานดังกล่าวไม่ได้มีการปรับมานานหลายสิบปี
โดยการปรับครั้งนี้จะส่งผลต่อ ผู้ประกันตนที่มีรายได้ในระดับเพดานเท่านั้น ขณะที่ผู้มีรายได้น้อยกว่าฐานดังกล่าว จะไม่ได้รับผลกระทบ แต่อย่างใด ทั้งนี้ ตัวเลข 875 บาทต่อเดือน เป็นจำนวนสูงสุดที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีที่คำนวณจากฐานรายได้ใหม่เต็มเพดาน
สำนักงานประกันสังคมยืนยันว่า การปรับฐานคำนวณดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ เพิ่มเสถียรภาพกองทุนในระยะยาว และทำให้ผู้ประกันตนได้รับ สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับเงินสมทบที่จ่ายจริง อาทิ เงินบำนาญชราภาพ เงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และกรณีว่างงาน
อย่างไรก็ตาม สปส. ระบุว่า การดำเนินการใด ๆ จะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และยังอยู่ระหว่างการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความตื่นตระหนกในสังคม
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการ และย้ำว่า ยังไม่มีการเรียกเก็บเงินในอัตราใหม่ทันที จนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการ