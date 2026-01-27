เปิดตัว “ป๊อปคอร์นรสแกงส้ม” เอส เอฟ จับมือ ธอส. ชูเอกลักษณ์ความจัดจ้านแบบไทยในโรงภาพยนตร์

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดตัวป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ “ป๊อปคอร์นรสแกงส้ม” นำเอกลักษณ์ของอาหารไทยมาผสานเข้ากับไลฟ์สไตล์ความบันเทิง ของคนรุ่นใหม่อย่างลงตัว
ป๊อปคอร์นรส “แกงส้ม” โดดเด่นด้วยรสชาติที่ครบรส กลมกล่อม เข้มข้น และจัดจ้านแบบไทยแท้ ถ่ายทอดเสน่ห์ของเมนูอาหารไทยยอดนิยม ผสมผสานเข้ากับเมล็ดป๊อปคอร์นพรีเมียมของ เอส เอฟ สร้างประสบการณ์ความสนุกรูปแบบใหม่ในการชมภาพยนตร์ได้อย่างลงตัว สอดคล้องกับตัวตนของ ธอส. ด้วยสีส้ม สะท้อนการเป็นธนาคารเพื่อบ้านของทุกคน และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยการสร้างสีสันให้กับแบรนด์ เอส เอฟ และ ธอส.
ลูกค้าสามารถร่วมสัมผัสความอร่อยของป๊อปคอร์นรส “แกงส้ม” ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2569 เป็นต้นไป ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดตามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ผ่านแอปพลิเคชัน SF Cinema, www.sfcinema.com รวมถึงสอบถามรายละเอียดได้ผ่านโซเชียลมีเดีย #Sfcinema