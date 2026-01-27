สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเปิดอาคารศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ (Connected And Autonomous Vehicle: CAV Proving Ground) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายประธาน ทัศนปริชญานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง พลตรี ศิรช์ณรงค์ หลวงเทพนิมิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๔ พลตำรวจตรี ปราโมทย์ งามประดิษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นายวันชัย สุวรรณหงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายปาษาณ กุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ สนามทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปยังอาคาร Workshop Station จุดที่ 1 ทอดพระเนตรโมเดลสนามทดสอบและวีดิทัศน์ “Future mobility ศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ และ Workshop Station จุดที่ 2 ทอดพระเนตรเครื่องมือและระบบทดสอบสำคัญต่างๆ ภายในห้องดังกล่าว ดร.ปาษาณ กุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมหุ่นยนต์และยานยนต์อัตโนมัติ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการใช้งาน Driving Robot ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนรถทดสอบเพื่อทดแทนผู้ขับขี่ ช่วยให้การทดสอบมีความแม่นยำ สามารถบันทึกข้อมูลและตรวจสอบย้อนกลับได้ เหมาะสำหรับการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติในระดับที่ 1–2 รวมถึง Robot Target หรือรถเป้าอัตโนมัติ ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบของฉากทัศน์การทดสอบ สามารถกำหนดเส้นทาง ความเร็ว และความเร่งได้ตามต้องการ โดยโครงสร้างผลิตจากวัสดุโฟมพิเศษที่สามารถสะท้อนคลื่นเรดาร์และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรถทดสอบหากเกิดการชน ทั้งนี้ Robot Target ดังกล่าวเป็นผลงานการออกแบบและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีสมรรถนะการขับเคลื่อนอัตโนมัติและสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยสนามทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการสามารถรองรับการทดสอบยานยนต์อัตโนมัติได้ครบถ้วนทั้ง 5 ระดับ ตามมาตรฐานสากล
จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุดแสดงนิทรรศการ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดย ดร.พจมาน ท่าจีน รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งสนามทดสอบยานยนต์อัตโนมัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านคุณภาพ (National Quality Infrastructure: NQI) รองรับการพัฒนา การทดสอบ และการประเมินความปลอดภัยของยานยนต์แห่งอนาคต เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมด้วยนิทรรศการของหน่วยงานร่วม ได้แก่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หลังจากเสด็จออกจากบริเวณจัดนิทรรศ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการเพื่อการสาธิตสมรรถนะยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ และระบบระบุตำแหน่งด้วยเลเซอร์ ก่อนเสด็จไปยังพลับพลาพิธี เพื่อทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวง อว. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา และเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จไปยังเรือนรับรองที่ประทับวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
การเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ทดสอบยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ ในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร บุคลากร นักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวง อว. ในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อัตโนมัติของประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป