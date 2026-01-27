“อนุทิน” นำทัพ ครม.เขียนปณิธานความดีถวายพระพันปีหลวง ย้ำรับใช้ชาติ-ประชาชนด้วยชีวิต

เปิดคำมั่นสัญญา 'นายกฯ อนุทิน' กลางทำเนียบรัฐบาล ขอเทิดทูนราชวงศ์จักรีและรับใช้ประชาชนด้วยความสามารถทั้งหมดที่มี ระหว่างร่วมกิจกรรม 'หนึ่งความดี ล้านความรัก' ด้านกระทรวงวัฒนธรรมโชว์งานประดิษฐ์ดอกไม้ควีนสิริกิติ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณฯ
วันนี้ (27 ม.ค.) ณ ตึกบัญชาการ 1 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานรับฟังการนำเสนอโครงการ “หนึ่งความดี ล้านความรัก ภูมิใจภักดิ์พระพันปีหลวง” โดยมี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ให้ข้อมูลภาพรวมโครงการก่อนเริ่มการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ร่วมเขียนปณิธานทำความดีประดับลงบน “ต้นไม้แห่งความดี” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยระบุข้อความว่า
“ข้าพเจ้าจะรับใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ด้วยความสามารถทุกสิ่งที่มีอยู่ จะเทิดทูนและจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีตลอดชีวิต และทำประโยชน์ให้ประชาชนไทยทุกวัน”
จากนั้นนายอนุทินและคณะได้เยี่ยมชมการสาธิตกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เช่น การจัดทำริบบิ้นแสดงความอาลัย และการประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย “ควีนสิริกิติ์” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง