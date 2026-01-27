กรมการปกครองคอนเฟิร์ม! สูติบัตรเคลือบพลาสติกได้ ไม่เป็นโมฆะ ใช้ทำนิติกรรม-รับสวัสดิการได้ปกติ

กรมการปกครองแจงยันการเคลือบสูติบัตร ไม่เป็นโมฆะ สามารถใช้ประกอบการทำธุรกรรมและรับสวัสดิการภาครัฐได้ตามปกติ หากมีการแก้ไขข้อมูล นายทะเบียนมีวิธีจัดการทั้งการใช้ปากกาเคมีหรือออกใบรับรอง ท.ร.31 ให้ใช้ควบคู่กัน
เมื่อวันที่ 26 ม.ค. เพจ “กรมการปกครอง fanpage" ได้โพสต์ชี้แจงการเคลือบสูติบัตร "ทำได้ ไม่เป็นโมฆะ"
ระบุว่าสูติบัตรเป็นเอกสารการทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียนผู้รับแจ้งออกเป็นหลักฐานแก่ผู้แจ้งการเกิดตามกฎหมายทะเบียนราษฎร
การเคลือบเอกสารสูติบัตรไม่ใช่เหตุที่จะทำให้เอกสารดังกล่าวเป็นโมฆะ หากเอกสารสูติบัตรดังกล่าวออกโดยชอบตามระเบียบกฎหมาย ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการทำนิติกรรมหรือธุรกรรมต่างๆ และการขอรับสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดให้
กรณีที่ประชาชนนำเอกสารดังกล่าวไปเคลือบพลาสติก นายทะเบียนจะใช้ปากกาเคมีชนิดที่ลบไม่ได้แก้ไข หรือไม่นายทะเบียนจะคัดและรับรอง
สำเนาคำร้อง ท.ร.31 ที่มีคำสั่งอนุมัติให้แก้ไขรายการในสูติบัตรมอบให้ผู้ร้องเพื่อใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับสูติบัตรที่เคลือบพลาสติก”