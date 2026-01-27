ร.ร.เตรียมทหารคึกคัก ศิษย์เก่าตบเท้าร่วมวันครบรอบสถาปนา 68 ปี แห่ยินดี ผบ.เหล่าทัพ-พล.อ.บุญสิน-ร.ท.เกียรติวงศ์ รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ด้านแม่ทัพกุ้งขอบคุณพี่น้องร่วมรบ ปกป้องอธิปไตย ไล่ข้าศึก ขณะหมวดบุ๊คย้ำหน้าที่ทหารสำคัญต่อชาติบ้านเมือง
27 มกราคม พ.ศ. 2569 โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ 68 และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2569 โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วม
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีพิธีที่สำคัญประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถาน โรงเรียนเตรียมทหารของผู้แทนศิษย์เก่าทุกรุ่น พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อดีตผู้บังคับบัญชา และครูอาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2569
“รางวัลเกียรติยศจักรดาว” ถือเป็นรางวัลแห่งการเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหารที่มีความรู้ ความสามารถ และได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่สถาบัน โดยในปีนี้มีศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหารที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ดังนี้
รายชื่อศิษย์เก่าเตรียมทหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยตำแหน่ง ประจำปี 2569 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. พลเอก ธราพงษ์ มะละคำ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 ปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พลเอก อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
3. พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 24 ผู้บัญชาการทหารเรือ
4. พลอากาศเอก เสกสรร คันธา นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 ผู้บัญชาการทหารอากาศ
รายชื่อศิษย์เก่าเตรียมทหาร ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวโดยการสรรหา ประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. พลเอก บุญสิน พาดกลาง นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 สาขาบริหาร และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
2. เรืออากาศเอก ชาตรี พงษ์ศักดิ์ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22 สาขาอื่นๆ
3. ร้อยโท เกียรติวงศ์ สถาวร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 60 สาขาการทหาร
พลเอก บุญสินกล่าวว่า ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนที่ได้มอบรางวัลนี้ แต่ก่อนที่ตนจะมารับรางวัลนี้ก็ได้ปฏิบัติงานร่วมกันกับพี่ๆ น้องๆ ในทุกเหล่าทัพ ได้ทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยไล่ข้าศึกออกจากแผ่นดินไทย นํามาซึ่งผลงานในวันนี้ ตนรําลึกถึงพวกเขาเสมอ พร้อมทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป และขอฝากถึงน้องๆ ให้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ความเป็นทหารและตำรวจอาชีพ ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และเป็นกําลังใจให้น้องๆ ทุกคนทําหน้าที่เพื่อประเทศชาติต่อไป
ในขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาขณะนี้ ขั้นตอนการเจรจาเพื่อสันติภาพ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเขตความสามารถของกองทัพไทย ในการปกป้องอธิปไตยและรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของคนไทย
ส่วน ร้อยโท เกียรติวงศ์ สถาวร หรือ หมวดบุ๊ค นายทหารเหยียบกับระเบิดพื้นที่ปราสาทตาควาย ในการนำกำลังบุกยึดเนิน 350 ยอมรับว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร ก็รู้สึกภูมิใจมาก ทั้งนี้อยากฝากน้องๆ ว่า การที่เรามีเหตุการณ์เกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะทําให้น้องๆ และพี่ๆ เพื่อนๆ ร่วมทหารได้เห็น เรามีหน้าที่และมีความสําคัญกับบ้านเมืองขนาดไหน อยากได้ให้ทุกคนพัฒนาตัวเอง ก้าวทันในทุกเรื่องตามหลักการที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลจักรดาวสดุดี ประจำปี 2569 และรายชื่อศิษย์เก่าเตรียมทหาร ที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. ครอบครัวของ พันตำรวจเอก ประธาน เขียวขำ ผู้รับรางวัลแทน พันตำรวจเอก ประธาน เขียวขำ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 38
2. ครอบครัวของ พันตำรวจโท ปานเทพ มณิวชิรางกูร ผู้รับรางวัลแทน พันตำรวจโท ปานเทพ มณิวชิรางกูร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 47
3. ครอบครัวของ พันตำรวจตรี ประเทือง ชูเลิศ ผู้รับรางวัลแทน พันตำรวจตรี ประเทือง ชูเลิศ นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52
4. ครอบครัวของ ร้อยตำรวจเอก ทรงพล บุญชัย ผู้รับรางวัลแทน ร้อยตำรวจเอก ทรงพล บุญชัย นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52
การจัดงานฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่านักเรียนเตรียมทหาร ทุกรุ่น และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ที่ได้อุทิศกำลังกาย กำลังความคิด ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน
ทั้งนี้ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถือเป็นสถาบันที่สร้างและหล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความพร้อมทั้งจิตวิญญาณ ทัศนคติที่ดีของความเป็นทหาร ตำรวจ พร้อมเป็นกำลังที่สำคัญของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมในการรักษาความมั่นคง และพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป